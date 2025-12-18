La playa que se posiciona como la mejor opción para el verano

A la hora de elegir una playa para disfrutar el verano en Argentina, hay un destino que año a año gana protagonismo y se consolida como una de las mejores opciones: Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Sus aguas templadas, algo poco común en el país, y sus extensas playas la convierten en una alternativa ideal tanto para familias como para quienes buscan descanso o actividades al aire libre.

Las Grutas se encuentra a unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires. Se puede llegar en avión hasta San Antonio Oeste (a solo 15 km) o en auto, combinando rutas nacionales en buen estado. Durante el verano, el destino cuenta con buena conectividad y servicios turísticos.

Uno de sus mayores atractivos es la temperatura del agua, considerada la más cálida del país. Las playas son amplias, con sectores tranquilos ideales para niños y zonas más activas para jóvenes y adultos. Para quienes viajan en familia, hay balnearios con servicios, paseos costeros, ferias artesanales y excursiones cercanas.

Entre las actividades se destacan el snorkel, kayak, caminatas por los acantilados, avistaje de fauna marina y paseos en barco. Para adultos sin niños, también hay bares, gastronomía regional basada en pescados y mariscos, y propuestas nocturnas relajadas.

En cuanto al alojamiento, se pueden encontrar departamentos temporarios, hoteles y casas, siendo recomendable reservar con anticipación para enero y febrero. Las Grutas combina naturaleza, tranquilidad y servicios, posicionándose como una de las mejores playas argentinas para el verano 2026.