Cine Belgrano: receso de verano

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela informa que el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, comenzará su receso de verano a partir del sábado 20 de diciembre.

La agenda de actividades se retomará el viernes 30 de enero de 2026, con sus habituales proyecciones cinematográficas.

Además, ya se está trabajando en otras propuestas especiales que se sumarán a la programación de verano que lleva adelante el municipio, así como también en la celebración del 69º aniversario del cine.

En el 2026, la sala municipal volverá con una grilla cargada de cine, teatro y música, y un nuevo espacio para disfrutar: el patio del cine inaugurado recientemente con ingreso sobre calle San Martín 550, que ya forma parte de la agenda artística y cultural de la ciudad.