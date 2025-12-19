Fue anticipo exclusivo de R24N: Daniel Marfortt asume en Salud

Como anticipamos hace unas semanas, el médico pediatra Daniel Marfortt se une al gabinete municipal, aportando su vasta experiencia en el ámbito de la salud local. Su trayectoria incluye roles institucionales que le han brindado una visión integral de los problemas sanitarios y de la organización de los servicios de salud, así como de la colaboración entre el sector público y privado.

Marfortt formará parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, que desde la semana pasada está bajo la dirección de Hugo Morel. Esta incorporación es vista como un intento de profesionalizar y fortalecer técnicamente el área, en un contexto donde la demanda social y sanitaria requiere respuestas eficientes y una planificación estratégica adecuada.

El secretario de Salud, Viotti, busca consolidar un equipo con experiencia y conocimiento del territorio para abordar eficazmente los desafíos actuales.