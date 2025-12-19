Dellasanta: "Cuando hay que meterle la mano en el bolsillo a la gente, están todos de acuerdo enseguida"

Dellasanta critica con dureza la reducción voluntaria de dietas

En la reciente sesión del Concejo Municipal de Rafaela, se aprobó una reducción voluntaria de las dietas de los concejales. Esta decisión generó un fuerte cuestionamiento por parte de Fabricio Dellasanta, concejal de La Libertad Avanza, quien criticó el acuerdo entre el Justicialismo (PJ) y el oficialismo, al que acusó de desvirtuar el objetivo original del proyecto presentado por su partido.

En una entrevista con R24N, Dellasanta afirmó que su espacio había prometido reducir obligatoriamente el gasto político en el Concejo durante la campaña electoral. "Presentamos el primer proyecto apenas asumimos, porque creemos que hay que reducir el gasto y los altos sueldos de los concejales", declaró.

Dellasanta enfatizó que cada concejal le cuesta al Estado más de 7,2 millones de pesos mensuales, incluyendo salario bruto y aportes patronales. "A los ciudadanos no les interesa cuánto percibe un concejal neto; lo que importa es que más de siete millones de pesos salen del bolsillo de la gente cada mes", sostuvo el edil.

Un Cambio Controversial

El proyecto original planteaba reducir el ingreso a la mitad, fijando un salario de alrededor de dos millones de pesos, desvinculando la dieta de la paritaria municipal. Sin embargo, durante la sesión se aprobó una modificación que convirtió la reducción en una opción individual. "En medio de la sesión, propusieron una moción para modificar nuestro proyecto. Ahora, quien quiera seguir cobrando los siete millones, puede hacerlo", lamentó Dellasanta.

La nueva ordenanza permite a cada concejal decidir si reduce su dieta, vinculándola al índice RIPTE. "¿Quién se lo va a bajar voluntariamente? Nadie", criticó.

"Cuando hay que meterle la mano en el bolsillo a la gente, están todos de acuerdo enseguida"

Compromisos Claros

En respuesta a esta situación, Dellasanta aseguró que él y su compañera de bloque cumplirán con lo prometido en campaña. "Si todos se bajan el sueldo, nosotros también. Si no lo hacen y siguen cobrando el total, también lo cobraremos y lo devolveremos a la comunidad", indicó.

El concejal planea destinar parte de su dieta a donaciones, mencionando ayudas para escuelas, alumnos, jubilados, policías y trabajadores de la salud. Además, se comprometió a hacer públicos los recibos de sueldo de su bloque. "Vamos a informar cuánto cobra cada concejal y cómo se destina ese dinero", añadió.

Críticas a Otros Bloques

Dellasanta no escatimó críticas hacia el acuerdo entre el PJ y el bloque Unidos, acusándolos de mantener privilegios a expensas de la ciudadanía. "Se unieron para quedarse con el dinero que obtienen de los impuestos. Nosotros lo vamos a devolver", afirmó.

También señaló que esta nueva ordenanza genera incertidumbre entre los empleados del Concejo, quienes no saben cuánto recibirán en sus remuneraciones. "Desfavorablemente, han afectado a trabajadores que sí realizan su labor", concluyó.

Finalmente, Dellasanta dejó claro que su espacio dará seguimiento público a la aplicación de la ordenanza, asegurando que informarán sobre la decisión de cada concejal respecto a su dieta.