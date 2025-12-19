Sociedad hipócrita y cómplice

Lic. Lilián Koper

A veces la realidad se transforma en divertida, dentro de la adversidad que refleja. En unos pocos días, dos temas hicieron caer algunos velos para algunos que practican la ceguera por conveniencia y la hipocresía en bruto.

El primero fue el retiro de Mercado Libre de la ciudad de Rafaela por no querer convalidar el DREI. Resulta que la Municipalidad de Rafaela creó su propio Ingresos Brutos, con una tasa inconstitucional aplicada como porcentaje de las ventas de las actividades productivas y financieras.

¿Y nadie se había dado cuenta? Porque resulta que hace unos años, fueron los mismos industriales que pactaron con el intendente de turno aumentar la tasa (impuesto) para que una parte de esos ingresos financie el ITEC. Pero ahora dicen en un comunicado que es urgente revisar “el esquema tributario municipal y, en particular, el Derecho de Registro e Inspección (DReI), cuya aplicación vinculada a la facturación lo transforma en un impuesto encubierto.”

Oh! ¡Qué sorpresa! Los mismos que fueron a pedir que se aumente un impuesto ahora dicen esto. No me cabe en mi imaginación la idea de que empresarios vayan a pedir el aumento de un impuesto para financiar algo de lo que se van a beneficiar. ¿No se los ocurrió en ningún momento que era totalmente erróneo, inconstitucional, arbritrario y éticamente cuestionable? ¿No se les ocurrió nunca que el financiamiento debía ser directo de los propios beneficiarios?

Resulta que ahora despertaron de una larga siesta, se dan cuenta que sus márgenes son finitos y que no pueden enchufarle el impuesto al consumidor, como lo hace por ejemplo Litoral Gas. Entonces revisan las cuentas y Oh, Dios mío! ¡La Muni de Rafaela es mi socia sin ninguna justificación! Y se está llevando un porcentaje de mis ventas porque tenemos que financiar un agujero negro al que nadie le pone límites.



Y ahí ligamos esto al segundo tema: el “sueldo” de los Concejales. Desde hace años estos señores, primero, se jactan de la TRASNPARENCIA y en la web del Concejo publican sueldos netos porque les da vergüenza admitir el arbitrario monto bruto que cobran, relativo a cualquier ciudadano rafaelino y a la tarea que realizan. Y segundo, se autoperciben en relación de dependencia y cobran aguinaldo. ¡Macondo es menos surrealista que todo esto junto! Pero cuando llega alguien nuevo, que pone la lupa en todo el despifarro del gasto del PE y del Concejo, se alían los representantes de la casta para voltear la iniciativa de bajar las dietas. Porque eso son, dietas y no sueldos, y no corresponde el aguinaldo.

Y así, en el 2025, el Concejo de Rafaela habrá rifado $1.500 millones de pesos, que serán $1.800 millones en el 2026, sin que al Intendente, los concejales oficialistas de antes y a los de ahora, se les caiga la cara de vegüenza, mientras las empresas huyen de Rafaela, negándose, con toda la razón, a pagar lo que no se debe pagar.



