La Finalissima se jugará el 27 de marzo en Qatar

La Finalissima entre la Selección Argentina y España se llevará a cabo el viernes 27 de marzo a las 15:00 (hora argentina) en el estadio Lusail de Catar, según confirmó oficialmente este jueves. Este encuentro se presenta como uno de los eventos destacados en el calendario internacional, justo meses antes del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue realizado por la CONMEBOL, la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La elección de la fecha y la sede resalta la importancia del partido, que se jugará en el mismo año del próximo Mundial.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, destacó que se trata de "más que una competición" y lo definió como un símbolo de cooperación entre confederaciones. Por su parte, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, subrayó el significado global del partido, que representa la unión de dos continentes futbolísticos.

La Finalissima es parte de un acuerdo de colaboración entre UEFA y CONMEBOL, que enfrenta a los campeones actuales de Europa y Sudamérica. En la edición anterior, Argentina se coronó campeona al vencer 3-0 a Italia en Wembley, antes de su triunfo en el Mundial contra Francia en Lusail.

El enfrentamiento entre Argentina y España se perfila como uno de los grandes atractivos del fútbol en 2026, dadas las capacidades de ambos equipos y el contexto del Mundial. Las entidades organizadoras informaron que en las próximas semanas ofrecerán más detalles sobre la organización y la venta de entradas.