El motivo por el que Wanda Nara puso el grito en el cielo

Wanda Nara y Mauro Icardi continúan en medio de un conflicto. Recientemente, se conoció que el delantero del Galatasaray viajará a Argentina para pasar las fiestas, lo que habría desatado la reacción de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

En el programa DDM (América), Tatiana Schapiro informó que las hijas de la pareja pasarán Año Nuevo con su madre y Navidad con su padre. "La Justicia le otorgó a Mauro Icardi las fiestas", indicó, aclarando que el viaje se realizará del 22 al 27 de diciembre.

Schapiro también reveló que Wanda Nara, al enterarse de la noticia, canceló su participación en el programa de cocina, interrumpiendo las grabaciones. "No se lo tomó bien", agregó.

Por su parte, Martín Candalaft señaló que Icardi está actualmente en juego y se espera que viaje a Argentina inmediatamente después. Guido Zaffora comentó que Wanda había planeado pasar Navidad con sus hijas en Punta del Este y había organizado todo, lo que explica su enfado ante el inminente viaje de Icardi.