Lucas Suárez es el joven asesinado en el Barrio 2 de Abril

Un homicidio conmocionó a la ciudad de Rafaela este jueves por la tarde, alrededor de las 17:00, en la intersección de calle Deán Funes y Ghandi, en el barrio 2 de Abril. Un joven de 23 años, identificado como Lucas Suárez, fue asesinado a disparos durante una discusión en la vía pública.

Los servicios de emergencia que llegaron al lugar confirmaron su fallecimiento en el sitio del ataque. Inmediatamente, se desplegó un amplio operativo policial que incluyó la presencia de móviles de seguridad y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes preservaron la escena del crimen para llevar a cabo las pericias necesarias.

Se informó sobre la aprehensión de un sospechoso señalado como el presunto autor del homicidio, cuya edad sería menor, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Los fiscales Analía Abreu y Adrián Soria estuvieron a cargo de la investigación, supervisados por Carlos Pagano, jefe de la Unidad Regional V de Policía. El caso continúa bajo investigación, mientras el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) llevó a cabo controles preventivos en la zona. El despliegue policial se mantuvo durante varias horas.