Máximo Kirchner endureció sus críticas al Presupuesto 2026 y advirtió que “la realidad va a venir”

Máximo Kirchner cuestionó duramente el Presupuesto 2026 durante su intervención en Diputados.

Advirtió que el esquema de endeudamiento es “impagable” aun con fuertes recortes sociales.

Calificó al equilibrio fiscal del Gobierno como “falso” y “cruel para la gente”.

El recorte en discapacidad fue uno de los ejes centrales de sus críticas.

Sostuvo que el ajuste apunta a priorizar el pago al FMI por sobre las necesidades sociales.

Cerró con una advertencia política: “la realidad va a venir” y la sociedad reclamará cambios.

El debate por el Presupuesto 2026 dejó una de sus intervenciones más tensas y confrontativas cuando tomó la palabra Máximo Kirchner, principal referente de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Con un discurso extenso y cargado de definiciones políticas, el legislador cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el Gobierno, puso el foco en los recortes sociales y lanzó un mensaje directo al presidente Javier Milei: “El lunes está a la vuelta de la esquina”.

Kirchner estructuró su exposición a partir de una comparación entre las políticas económicas de los gobiernos kirchneristas y los ciclos de endeudamiento que, según su mirada, caracterizaron a las administraciones de signo liberal. En ese marco, sostuvo que el actual esquema de ajuste no resolverá el problema de fondo y advirtió que el impacto social terminará traduciéndose en un reclamo de la ciudadanía. “La realidad va a venir, porque el lunes está a la vuelta de la esquina”, insistió, en alusión a un escenario de conflictividad social que, a su entender, se profundizará.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la cuestión de la deuda. Kirchner afirmó que la curva de vencimientos heredada y profundizada en los últimos años es “impagable”, aun bajo un esquema de ajuste extremo. “Así le saquen todo al pueblo argentino, no se puede pagar. Así cedan toda la soberanía que se les ocurra, no se puede pagar”, remarcó, al cuestionar la lógica de reducir el gasto social para cumplir compromisos financieros externos.

En ese punto, el diputado vinculó el Presupuesto 2026 con una estrategia que, según planteó, prioriza el pago de la deuda por sobre las necesidades básicas de la población. Desde su perspectiva, el Gobierno utiliza el discurso del equilibrio fiscal para justificar recortes que impactan directamente en sectores vulnerables, sin resolver los desequilibrios estructurales de la economía.

Kirchner también se detuvo en la noción de equilibrio fiscal que defiende el oficialismo. Recordó los resultados fiscales obtenidos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner y contrastó esos números con la actual política de ajuste. “No nos van a enseñar nada de equilibrio fiscal”, sostuvo, y calificó el esquema actual como un “falso equilibrio fiscal” que resulta “cruel para la gente”. En esa línea, cuestionó el tono del debate político y criticó lo que consideró una estrategia basada en la confrontación y la descalificación.

El recorte en discapacidad ocupó un lugar destacado en su discurso. Kirchner puso en duda que la eliminación de la emergencia en discapacidad tenga un impacto significativo en las cuentas públicas y señaló que se trata de un ajuste que golpea a uno de los sectores más sensibles de la sociedad. “¿Realmente hace al número del presupuesto?”, preguntó, al tiempo que defendió el rol del Estado en el acompañamiento a las familias que enfrentan estas problemáticas.

Para el legislador, el ajuste sobre discapacidad, educación y servicios públicos responde a una misma lógica: liberar recursos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. “¿Creen que le van a poder pagar con eso?”, cuestionó, al advertir que el costo social de esas decisiones no se traducirá en una solución duradera para la economía.

El cierre de su intervención tuvo un tono marcadamente político. Kirchner advirtió que el Gobierno no puede gobernar desde el insulto ni desde el ataque a los sectores más débiles y afirmó que la sociedad terminará reclamando mejores condiciones de vida. En ese mensaje final, volvió a subrayar que el respaldo electoral no habilita a avanzar sobre derechos adquiridos ni a profundizar desigualdades.

La exposición de Máximo Kirchner condensó las principales críticas de Unión por la Patria al Presupuesto 2026 y dejó en claro que el debate fiscal seguirá atravesado por una fuerte disputa política y social, con visiones antagónicas sobre el rol del Estado, el endeudamiento y las prioridades del gasto público.