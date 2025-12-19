Lanús ya conoce las fechas para la Recopa Sudamericana contra Flamengo

La Recopa Sudamericana enfrentará a Flamengo y Lanús, campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente. Este torneo se disputará a doble partido, como es tradición, para determinar al supercampeón de Sudamérica.

Lanús se coronó campeón de la Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro, mientras que Flamengo logró el título de la Libertadores al derrotar a Palmeiras.

El primer encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, el 19 de febrero de 2026, a las 21:30 horas. El partido de vuelta se realizará el 26 de febrero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, también a las 21:30 horas.

Cabe recordar que Lanús ya participó en una Recopa Sudamericana en 2014, donde perdió ante Atlético Mineiro con un global de 5-3.