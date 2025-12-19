Un ataque atribuido a Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa en el mar Mediterráneo

En el momento de la operación, el buque ruso no transportaba carga. Por lo tanto, “este ataque no representó ninguna amenaza para la situación ecológica de la región“, afirmó la fuente al medio citado.



Luego recordó que Rusia utilizó este petrolero para eludir las sanciones y obtener fondos que se destinaron a la guerra contra Ucrania.



“Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho internacional y las leyes y costumbres de la guerra, este es un objetivo absolutamente legítimo para el SBU (Servicio de Seguridad de Ucrania). El enemigo debe comprender que Ucrania no se detendrá y lo derrotará en cualquier parte del mundo, dondequiera que esté“, señaló una fuente del SBU.

Como resultado de la acción ucraniana, el petrolero “Qendil” sufrió daños críticos y no puede utilizarse para el propósito previsto.

Dónde está el petrolero y de qué clase es

El Qendil, construido en 2006, se encuentra actualmente en el Mediterráneo Oriental. Es un petrolero de crudo que navega bajo bandera de Omán. Tiene una eslora total de 249 metros y una manga de 44,03 metros. Y llega a una velocidad de 13 nudos.

La conferencia anual de Vladimir Putin

El ataque contra el petrolero ruso se conoció en momentos en que el presidente, Vladimir Putin, brindaba su tradicional conferencia de prensa anual.

El mandatario no descartó avances en las negociaciones de paz con Ucrania, pero se dedicó especialmente a hacer alarde de que las tropas rusas avanzan en toda la línea de contacto en Ucrania, con control parcial sobre varias ciudades clave y el enemigo en retirada en todos los frentes.

Putin destacó la situación en regiones como Donetsk y Kharkov, y subrayó la disposición de Rusia a negociar la paz bajo condiciones específicas.

Además, detalló que las fuerzas rusas mantienen el control del 50% de las ciudades de Mirnograd (también conocida como Dimitrov) y Kostiantínivka, ambas en la región de Donetsk.

Según sus declaraciones, Mirnograd está completamente rodeada y las tropas ucranianas intentan escapar en pequeños grupos. En Kostiantínivka, el mandatario expresó confianza en que el ejército ruso consolidará su dominio total sobre la ciudad.

En Kharkov, Putin aseguró que Kúpiansk quedó bajo control ruso hace varias semanas y que las fuerzas en la zona se concentran en eliminar a las tropas ucranianas atrincheradas en la orilla izquierda del río Oskil, donde, según sus datos, hay 15 batallones ucranianos cercados, equivalentes a unos 3.500 militares.

En Pokrovsk, también en Donetsk, el presidente ruso sostuvo que el ejército ucraniano realiza intentos infructuosos de recuperar posiciones, sin éxito hasta el momento.

Putin insistió en que Ucrania sufre grandes pérdidas en todos estos frentes y que sus reservas estratégicas se agotan, lo que, a su juicio, podría llevar a Kiev a buscar una solución pacífica al conflicto.

Durante la conferencia, Putin mencionó haber recibido señales de que Ucrania estaría dispuesta a entablar algún tipo de diálogo para poner fin a la guerra, aunque remarcó que Kiev aún no acepta discutir la cuestión territorial, principal obstáculo en las negociaciones.

El mandatario reiteró que Rusia está abierta a resolver el conflicto por la vía pacífica, siempre que se cumplan los principios expuestos previamente, entre ellos la retirada de las fuerzas ucranianas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en 2022.

CON INFORMACION DE INFOBAE.