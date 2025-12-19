El Concejo de Santa Fe aprobó modificaciones históricas para su funcionamiento: cuáles son

Hay muy pocos antecedentes en la historia legislativa de la ciudad capital donde el Concejo de Santa Fe haya modificado su propio Reglamento Interno. Y en esta sesión extraordinaria, a pedido del presidente Sergio Basile, en acuerdo con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, lo hizo.

El cambio más importante fue la ampliación por ordenanza del inicio de las sesiones de cada año. Cabe recordar que siempre comenzaban en marzo, con el discurso inaugural del primer mandatario local. A partir de 2026, cada período legislativo será desde el 15 de febrero hasta el 10 de diciembre, dentro del mismo año calendario.

Además, antes de la finalización de cada período ordinario de sesiones, el Concejo tendrá la facultad de prorrogar su duración por decisión de la mayoría de sus miembros (cuando haya aprobación por mayoría simple; no dos tercios de los votos).

Será un solo período ordinario todo el año (actualmente son dos, con receso a mitad d año). El Legislativo podrá solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante el pedido de un tercio de los concejales en ejercicio. Todo fue aprobado por unanimidad.

Asimismo, el intendente también podrá convocar a sesiones extraordinarias, “siempre que así lo requiera un asunto grave o urgente de interés público”, para lo cual deberá precisar expresamente “los asuntos que fundamentan la convocatoria y remitir al Cuerpo la documentación que corresponda”, dice el despacho finalmente sancionado.

Finalmente, el primer mandatario local “deberá informar anualmente al Concejo, en cada apertura del período de sesiones ordinarias, sobre el estado general de la administración correspondiente al ejercicio culminado”, y podrá “acompañar la documentación respaldatoria necesaria para su análisis”.

En línea con la Legislatura

Esta ampliación del plazo de sesiones ordinarias “es para que coincidan con el calendario legislativo provincial y generemos agendas de trabajo más amplias”, explicó Basile en declaraciones públicas.

Poletti, por su parte, agregó que este cambio “nos permite ordenar mejor el trabajo institucional, empezar el año con una agenda clara y darle al Concejo más tiempo para debatir y construir consensos sobre los temas que son centrales para la ciudad”.

La decisión se enmarca en el nuevo escenario que abrió la Reforma de la Constitución Provincial, que definió el inicio de las sesiones de las Cámaras para el 15 de febrero y reconoció de manera clara la autonomía de los municipios, fortaleciendo el rol de los gobiernos locales, indicaron fuentes legislativas.

Autonomía municipal

La reforma ha transformado el régimen municipal al consagrar la autonomía de los municipios en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, tal lo establece el artículo 154 de la nueva Constitución de Santa Fe.

En este sentido, la concejala oficialista Cecilia Battistutti, consideró que con la ampliación del período ordinario de sesiones, “se está dando un paso fundamental en el ejercicio de la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución provincial del 25”.

“Además, lo estamos haciendo con el máximo de los acuerdos y de los consensos, no solamente en cuanto a cada uno de nosotros que integramos el Cuerpo, sino también con el Ejecutivo. Fijamos un nuevo régimen de funcionamiento del Concejo, que será del 15 de febrero al 10 de diciembre a partir del año que viene”, adujo luego.

Recordó luego que el artículo 154 de la nueva Constitución provincial consagra la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero. Dentro de ese ámbito se encuentra la potestad de definir la estructura y el funcionamiento de los órganos deliberativos como son los Concejo Municipales.

“Esta modificación no solamente adecua el funcionamiento a lo que será el calendario administrativo institucional de la Legislatura, sino que también será una respuesta clara a la ciudadanía. Porque entendemos que un Legislativo que empieza a funcionar antes también es capaz de dar soluciones más pronto a las demandas sociales”, enfatizó.

Nuevo membrete

La otra novedad sancionada por el Concejo fue un nuevo membrete que se utilizará en todos los documentos públicos. Su leyenda para el 2026 será: “2026: Santa Fe ciudad sede de los XIII Juegos Suramericanos, evento deportivo, social y cultural de trascendencia continental”.

En este sentido, la concejala Silvina Cian comentó desde su banca que esta ha sido una decisión “que expresa identidad, compromiso institucional ante un hecho histórico. que Santa Fe será la sede del máximo evento que se va a realizar como son los Juegos Odesur”.

La Organización Deportiva Sudamericana es una entidad que agrupa a los Comités Olímpicos de toda la región. Este evento deportivo, para Cian, “representa una verdadera oportunidad para posicionar a la ciudad y a la provincia en el centro de la escena continental”.

Más de 15 países, miles de atletas, visitantes de todos los lugares llegarán a esta capital desde el 12 al 26 de septiembre de 2026. “Cada comunicación oficial con este membrete será también una forma de mostrar al mundo cómo somos una ciudad organizada, hospitalaria y preparada para tal evento”, subrayó.

Lengua de señas en las transmisiones

También se incorporó la interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA). La iniciativa fue del presidente Sergio “Checho” Basile. Esta acción tiene como objetivo “garantizar el acceso a la información pública y promover la participación plena de las personas sordas”, dijeron fuentes del Legislativo.

Basile, expresó: “Estamos muy contentos de que se incluya la lengua de señas argentina. Para nosotros es importante que las sesiones tengan esta característica porque no contábamos con esta herramienta, y entendemos que en el Concejo se discuten muchos temas de la ciudad y es fundamental para la inclusión de las personas con discapacidad auditiva”.

Lucía Pietranera, asesora del equipo de interpretación de Semillero de la Asociación de Sordos de Santa Fe manifestó que “esté el recuadro de intérprete en las pantallas es fundamental porque somos ciudadanos que vivimos en Santa Fe y queremos saber cuáles son los debates que se llevan adelante, y cuáles son las medidas que se aprueban”.

Comentó después que “para las personas sordas es muy beneficioso porque recibimos información de calidad en nuestra lengua, que es 100% visual; y como representantes de la comunidad, estamos formados y capacitados para hacerlo”.

Pietranera explicó que la preparación incluye leer las noticias y hacer consultas en relación a cuáles son las propuestas que están actualmente en el Concejo. “Eso corresponde a la preparación antes de la sesión. Luego se desarrolla la sesión, propiamente dicha, que se realiza en lengua de señas y, en este caso se transmite en directo por YouTube”.

Comisiones y juras

Durante la sesión, los concejales aprobaron la delegación de facultades a la presidencia del Cuerpo para que designe a los concejales y concejalas que van a integrar las comisiones permanentes.

Estas son: de Gobierno y Seguridad Ciudadana; Hacienda, Economía, Desarrollo Local y Turismo; Planeamiento Urbano, Obras Públicas, Hábitat y Gestión de Riesgo; Servicios Públicos, Transporte y Ambiente; Desarrollo Social, Cultura, Educación, Salud y Derechos Humanos.

Además, se facultó a la presidencia a designar a los representantes del Concejo en comisiones, consejos, unidades, foros, ente autárquicos y todo otro órgano y/o entidad cuya integración esté conformada con representantes del Cuerpo.

También juraron los nuevos secretarios del Cuerpo: Julieta Vera Saux, como secretaria Legislativa; Federico Bono, secretario Administrativo; y Javier Díaz Dechiara, de Finanzas.

