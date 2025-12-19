¿Por qué expulsaron a Evelyn Von Brocke de APTRA?

Evelyn Von Brocke fue expulsada de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) tras una decisión de sus colegas, después de haber filtrado información patrimonial falsa sobre Marcelo Polino. La Asamblea de APTRA, que se celebró tras varias semanas de discusiones internas, tomó la decisión de expulsar a Von Brocke por considerar que había violado los códigos de la entidad.

Según informó el programa LAM de América TV, la votación para su expulsión se realizó antes de la llegada del presidente de APTRA, Luis Ventura. De un total de 41 votos, 29 apoyaron la expulsión, mientras que 12 sugirieron una sanción menos severa. No participaron de la votación Ventura, que estaba grabando MasterChef Celebrity, ni Pilar Smith, que se encontraba de vacaciones.

Aunque la decisión fue tomada, Von Brocke tiene la opción de apelar el fallo. Mientras tanto, no podrá votar ni acceder a los beneficios de APTRA, lo que incluye su participación en los Premios Martín Fierro.

La controversia comenzó después de la entrega de los Martín Fierro Latino, en un clima de tensión debido a la crisis económica de APTRA. Se difundió en un chat institucional una supuesta declaración jurada de Polino, quien desmintió la información y expresó su temor por su seguridad, mencionando la gravedad del hecho en un contexto donde situaciones violentas son frecuentes. Polino denunció a Von Brocke ante APTRA, lo que llevó a su expulsión este 18 de diciembre.



