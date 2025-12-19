Las vacaciones de Camila Galante y Leandro Paredes en Finlandia

Camila Galante y Leandro Paredes han regresado a Argentina tras once años en Europa, cerrando un ciclo importante en sus vidas. El regreso les ha permitido reencontrarse con familiares y amigos, y decidieron aprovechar el tiempo previo a las fiestas para realizar un viaje familiar a Finlandia.

Desde sus redes sociales, Galante compartió momentos destacados de su escapada, que incluyó paisajes nevados, paseos en trineo y actividades familiares. Uno de los momentos más memorables fue la visita al verdadero Papá Noel, una experiencia que dejó una huella mágica en sus hijos.

camila-galante-y-leandro-paredes-2156176

Durante su estancia, la familia participó en diversas actividades locales, como una clase de cocina tradicional y caminatas por la nieve. También improvisaron una fogata al aire libre, reflejando el calor familiar en un entorno gélido.

En cuanto a moda, Galante mostró un estilo invernal sporty-chic, combinando funcionalidad y elegancia. Optó por un conjunto negro deportivo, complementado con una campera acolchada y un sombrero de ala ancha que aportó un toque fashionista. Sus botas de nieve forradas completaron un look equilibrado entre comodidad y tendencia.

El viaje a Finlandia simboliza una nueva etapa para la familia, enfocándose en disfrutar del presente y celebrar juntos momentos especiales.

