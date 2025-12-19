Las vacaciones de Camila Galante y Leandro Paredes en Finlandia

Camila Galante y Leandro Paredes han regresado a Argentina tras once años en Europa, cerrando un ciclo importante en sus vidas. El regreso les ha permitido reencontrarse con familiares y amigos, y decidieron aprovechar el tiempo previo a las fiestas para realizar un viaje familiar a Finlandia.

Desde sus redes sociales, Galante compartió momentos destacados de su escapada, que incluyó paisajes nevados, paseos en trineo y actividades familiares. Uno de los momentos más memorables fue la visita al verdadero Papá Noel, una experiencia que dejó una huella mágica en sus hijos.

Durante su estancia, la familia participó en diversas actividades locales, como una clase de cocina tradicional y caminatas por la nieve. También improvisaron una fogata al aire libre, reflejando el calor familiar en un entorno gélido.

En cuanto a moda, Galante mostró un estilo invernal sporty-chic, combinando funcionalidad y elegancia. Optó por un conjunto negro deportivo, complementado con una campera acolchada y un sombrero de ala ancha que aportó un toque fashionista. Sus botas de nieve forradas completaron un look equilibrado entre comodidad y tendencia.

El viaje a Finlandia simboliza una nueva etapa para la familia, enfocándose en disfrutar del presente y celebrar juntos momentos especiales.