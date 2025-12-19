Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero

En un contexto marcado por rumores sobre una supuesta crisis en su relación con Sergio "Kun" Agüero, Sofía Calzetti optó por una respuesta visual en lugar de comunicados o entrevistas. La influencer y empresaria publicó un álbum de fotos familiares en su cuenta de Instagram, donde se muestra junto al exfutbolista y su hija, Olivia, en momentos de cercanía y disfrute.

Las especulaciones sobre una posible separación y una infidelidad del Kun se intensificaron en días recientes, alimentadas por versiones mediáticas que mencionaban a una tercera persona y un encuentro en Miami con otra influencer. Aunque ambos habían negado los rumores de ruptura, la situación siguió siendo un tema candente en los medios.

El posteo de Calzetti, titulado "Diciembre" acompañado de un emoji de corazón azul, presenta imágenes cotidianas que reflejan intimidad y estabilidad en su relación. Entre las fotos hay una selfie familiar frente al espejo y escenas de agradecimiento y relajación en la naturaleza. Sin declaraciones explícitas, el mensaje fue claro: su vínculo sigue firme.

Los seguidores reaccionaron positivamente, llenando la publicación de comentarios de apoyo y celebración familiar. La estrategia de Calzetti de responder con imágenes en lugar de palabras es común entre figuras públicas, y parece haber dado resultado, alejando el foco de las especulaciones.

En días previos, ambos habían sido relacionados con rumores de crisis, pero su posteo conjunto reafirma su unidad y desmiente las versiones de distanciamiento. Así, Sofía Calzetti ha logrado dejar claro que su relación con el Kun Agüero continúa, reafirmando el valor de la familia frente al ruido mediático.