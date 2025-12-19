Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: el fútbol femenino tendrá más cupos

La FIFA tomó una decisión crucial para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al aprobar una modificación significativa en el fútbol olímpico. Durante su reunión del 17 de diciembre en Doha, Qatar, el Consejo del organismo estableció un nuevo esquema de distribución de cupos para los torneos masculino y femenino, repercutiendo en la clasificación de selecciones, incluida la Argentina.

El torneo masculino mantendrá el mismo número de equipos que en París 2024, mientras que el femenino aumentará su capacidad en respuesta al crecimiento del fútbol femenino a nivel global. Para Los Ángeles 2028, el torneo femenino contará con 16 selecciones distribuidas de la siguiente manera: Asia (AFC) tendrá 2,5 cupos; África (CAF) 2; Concacaf 3; Conmebol 2,5; Oceanía (OFC) 1; Europa (UEFA) 4; y Estados Unidos, como país anfitrión, contará con una plaza asegurada.

En Sudamérica, la clasificación para el torneo femenino se determina en la Copa América. En la última edición, Brasil y Colombia aseguraron su boleto directo al finalizar en las primeras posiciones. La Selección argentina, al quedar tercera, obtuvo la media plaza restante de Conmebol, lo que le permitirá disputar el repechaje y mantener sus aspiraciones de participar en los Juegos Olímpicos de 2028.

