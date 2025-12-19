Las figuras europeas que descartó Inter Miami para el 2026

El portero canadiense Dayne St. Clair está cerca de unirse al Inter Miami, mientras que el club ha descartado a dos figuras clave para acompañar a Lionel Messi en 2026. El periodista Fabrizio Romano ha desmentido rumores sobre la intención del campeón de la MLS de contratar delanteros de renombre en el próximo mercado, y destacó que Luis Suárez ha renovado su contrato oficialmente.

Romano afirmó que, además de Timo Werner, Robert Lewandowski no está en la lista de posibles fichajes del Inter Miami. El delantero polaco se concentra en su temporada actual con el FC Barcelona y no tomará decisiones sobre su futuro hasta 2026. Aunque su nombre ha sido vinculado a Miami, su enfoque permanece en el club catalán.

El nombre de Werner surgió como un posible reemplazo de Suárez, quien seguirá siendo una pieza clave en el equipo de Javier Mascherano. Chicago Fire ha mostrado interés por Lewandowski, pero el jugador ha afirmado que está feliz en Barcelona y no considera dejar el club por ahora.

En medio de estos rumores, Inter Miami ha confirmado la salida de Fafa Picault, William Yarbrough, Marcelo Weigandt y Ryan Sailor. Rodrigo De Paul e Ian Fray continuarán en el equipo, mientras que el club busca adquirir a Tadeo Allende en negociaciones con el Celta de Vigo. Hasta la fecha, y sumando a Suárez, el equipo cuenta con un plantel que incluye a jugadores como Noah Allen, Tomás Avilés, e Israel Boatwright, entre otros, asegurando así su continuidad en el campeón de la MLS.































































































