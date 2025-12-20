El Banco Mundial refuerza el esquema de subsidios al gas con un nuevo financiamiento para la Argentina

Financiamiento adicional de USD 300 millones del Banco Mundial para fortalecer los subsidios al gas en la Argentina

Mejora en la focalización de los subsidios mediante la modernización del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos

Incorporación de hogares que utilizan gas envasado, especialmente en regiones sin acceso a gas por red

Protección de los sectores más vulnerables y reducción del peso del gasto energético en los ingresos familiares

Promoción de la eficiencia energética y avance hacia la sostenibilidad fiscal y ambiental

Inserción del préstamo en un respaldo financiero más amplio del Banco Mundial alineado con el acuerdo con el FMI

El Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de USD 300 millones para la Argentina con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional del Estado en la gestión de los subsidios al gas y ampliar la protección a los hogares más vulnerables. La iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de reordenamiento del sistema energético, orientado a mejorar la focalización de las ayudas, promover la eficiencia en el consumo y avanzar hacia una mayor sostenibilidad fiscal y ambiental.

El nuevo préstamo se suma al proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, una línea de trabajo que ya permitió mejorar el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y reclasificar correctamente a alrededor de 1,2 millones de hogares. Según destacó el organismo internacional, ese avance resultó clave para depurar el padrón de beneficiarios y reducir distorsiones en la asignación de recursos públicos, uno de los principales desafíos históricos del esquema de subsidios energéticos en el país.

De acuerdo con el comunicado oficial del Banco Mundial, el financiamiento aprobado amplía el alcance de los subsidios al gas al incorporar tanto a los usuarios conectados a la red como a aquellos hogares que dependen del gas envasado, una situación particularmente extendida en regiones sin infraestructura de gas natural. En estas zonas, el gasto en energía representa una porción significativa del ingreso familiar, lo que vuelve especialmente sensible cualquier ajuste en los precios o en la política de subsidios.

El proyecto contempla la simplificación, armonización y modernización de los distintos esquemas de subsidios al suministro de gas. Entre las novedades más relevantes se encuentra la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro unificado, lo que permitirá mejorar el acceso a las ayudas estatales y facilitar la articulación con programas sociales complementarios. Para el Banco Mundial, este paso resulta fundamental para corregir inequidades territoriales y avanzar hacia un sistema más transparente y eficiente.

Uno de los ejes centrales del financiamiento es el fortalecimiento institucional, con el fin de optimizar la focalización de los subsidios y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los hogares de menores ingresos. El organismo subrayó que los sectores más vulnerables destinan una mayor proporción de sus ingresos a cubrir necesidades energéticas, por lo que una asignación más precisa de las ayudas tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Además del componente social, el Banco Mundial destacó el impacto esperado en términos de eficiencia energética y sostenibilidad. Al modernizar los esquemas de subsidios y ajustar su diseño a los patrones reales de consumo de los hogares, se busca incentivar un uso más racional de la energía y reducir gastos innecesarios para el Estado. En este sentido, la iniciativa apunta a compatibilizar la protección social con el equilibrio fiscal y los compromisos ambientales asumidos por la Argentina.

Las condiciones del nuevo préstamo establecen un margen variable, un plazo de reembolso de 32 años y un período de gracia de siete años, lo que otorga un horizonte financiero amplio para la implementación de las reformas. Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, sostuvo que el organismo acompaña los esfuerzos del Gobierno para mejorar la focalización de los subsidios de gas y garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan.

Este financiamiento se enmarca en un respaldo más amplio del Banco Mundial a la Argentina. En abril de 2025, la entidad anunció un paquete de apoyo por USD 12.000 millones, en línea con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional por USD 20.000 millones. Ese programa, que comenzó con un desembolso inmediato de USD 1.500 millones, se estructuró en tres pilares destinados a impulsar reformas, atraer inversión privada y fomentar la creación de empleo.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento prevé comprometer USD 5.000 millones para iniciativas del sector público, mientras que la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones complementan el esquema con inversiones y garantías orientadas al sector privado. En ese contexto, el nuevo financiamiento para los subsidios al gas aparece como una pieza clave dentro de una estrategia más amplia de ordenamiento económico y social.