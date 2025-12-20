Se frena la recuperación: la confianza del consumidor volvió a caer en diciembre

El ICC cayó 1,07% en diciembre y cortó dos meses consecutivos de recuperación

En términos interanuales, la confianza del consumidor bajó 1,04%

El índice sigue 3,86% por debajo del pico alcanzado en enero de 2025

CABA mostró una fuerte suba mensual, mientras que GBA e Interior registraron caídas

La confianza se mantuvo estable en hogares de ingresos altos, pero cayó con fuerza en los de ingresos bajos

Bienes durables e inmuebles fue el subíndice con mayor retroceso en el mes

El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella registró en diciembre una baja del 1,07% y cortó así el proceso de recuperación que se había observado en octubre y noviembre. El retroceso, aunque moderado, vuelve a encender señales de cautela en torno al ánimo social frente a la economía y confirma que la mejora de los últimos meses no logró consolidarse de manera sostenida.

En la comparación interanual, el indicador también mostró un deterioro: cayó 1,04% respecto de diciembre de 2024. El dato refleja que, pese a algunos avances puntuales en el transcurso del año, la percepción de los consumidores sobre la situación económica general y personal sigue siendo frágil y muy sensible a los cambios de contexto.

Durante el actual gobierno, el pico del ICC se alcanzó en enero de 2025, cuando el índice llegó a 47,38 puntos. A partir de allí, la confianza sufrió una caída pronunciada, seguida por una recuperación parcial que ahora vuelve a interrumpirse. En diciembre, el nivel del índice se ubicó 3,86% por debajo de aquel máximo, una distancia que da cuenta de un clima de expectativas todavía contenido.

El comportamiento del indicador no fue homogéneo a nivel regional. La Ciudad de Buenos Aires mostró el mayor aumento mensual, con una suba del 21,01%, y se consolidó como la región con el nivel de confianza más alto del país. En el extremo opuesto, el Gran Buenos Aires registró una caída del 2,49% y continúa siendo el área con el índice más bajo. El Interior, por su parte, exhibió un descenso aún más marcado, del 7,82%, lo que refleja un deterioro más profundo del ánimo fuera del Área Metropolitana.

Las diferencias también se profundizan al analizar los datos por nivel de ingresos. Entre los hogares de ingresos altos, el ICC se mantuvo estable y no mostró variaciones mensuales. En cambio, entre los hogares de ingresos bajos, la confianza cayó 4,47%, un dato que vuelve a poner en evidencia el impacto desigual del contexto económico. La inflación acumulada, la pérdida de poder adquisitivo y la persistente incertidumbre laboral aparecen como factores que pesan con mayor fuerza en los sectores más vulnerables.

El desglose por subíndices aporta más pistas sobre el origen del retroceso. La categoría que más cayó en diciembre fue Bienes Durables e Inmuebles, con una baja del 3,38%. Este comportamiento suele estar asociado a la prudencia de los consumidores a la hora de realizar compras de mayor envergadura, en un escenario donde el acceso al crédito y la previsibilidad de los ingresos siguen siendo limitados.

En segundo lugar, el subíndice de Situación Macroeconómica disminuyó 0,53%, reflejando una visión más cauta sobre la evolución general de la economía. En contraste, la Situación Personal mostró una leve mejora del 0,03%, un dato marginal pero que sugiere que, para algunos hogares, la percepción individual logra sostenerse aun cuando el panorama macro no termina de despejarse.

Al observar los componentes temporales del índice, tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras registraron caídas en diciembre. Las Condiciones Presentes retrocedieron 1,7% respecto de noviembre, mientras que las Expectativas Futuras disminuyeron 0,66%. Esta doble caída indica que el freno en la confianza no sólo se explica por una evaluación negativa del presente, sino también por un ajuste a la baja en las perspectivas hacia adelante.

El dato de diciembre confirma que la recuperación de la confianza del consumidor es un proceso irregular y vulnerable. Si bien hubo señales de mejora en los meses previos, el cierre del año vuelve a mostrar un escenario de cautela, con brechas regionales y sociales marcadas. La evolución del ICC en los próximos meses será clave para medir si este retroceso es apenas un tropiezo coyuntural o el inicio de una nueva etapa de estancamiento en las expectativas de los hogares.