El regreso del endeudamiento en dólares: bancos al frente y un Tesoro con aire para enero

Los bancos fueron los principales compradores del Bonar 2029N en la primera licitación en dólares en ocho años.

La caída de encajes en el BCRA superó ampliamente la baja de depósitos privados en dólares.

Las compañías de seguros habrían explicado cerca del 16% de la demanda del bono.

El Tesoro acumuló casi u$s2.000 millones para afrontar vencimientos de enero.

El Gobierno busca consolidar el regreso al mercado voluntario de deuda.

Analistas proyectan una baja del riesgo país hacia los 500 puntos básicos.

La primera licitación de deuda en dólares en ocho años dejó una señal clara para el mercado financiero: los bancos fueron los principales protagonistas en la colocación del Bonar 2029N (AN29), un instrumento clave para reforzar la posición de liquidez del Tesoro de cara a los abultados vencimientos de comienzos de año. Así lo sugieren los datos analizados por distintas consultoras de la city, que observaron el comportamiento de los depósitos privados en moneda extranjera y de los encajes bancarios en el Banco Central.

La colocación, cercana a los u$s1.000 millones y con un rendimiento del 9,26%, fue leída como un primer test exitoso del Gobierno en su intento por reconstruir el mercado voluntario de deuda en dólares. Según un informe de la consultora 1816, los depósitos privados en dólares cayeron apenas u$s227 millones el día de la liquidación, mientras que los encajes en moneda extranjera de los bancos en el BCRA se redujeron u$s874 millones. Esa diferencia llevó a la conclusión de que el grueso de la demanda provino del sistema financiero y no de individuos.

El dato no es menor. En la previa de la licitación, el Gobierno había desplegado un paquete de regulaciones para ampliar el universo de compradores. Por un lado, habilitó a las compañías de seguros a participar del mercado primario mediante cauciones en dólares. Por otro, permitió que los individuos accedieran a una operatoria que combinaba dólar oficial, suscripción del bono y posterior venta vía MEP, tras un plazo de 15 días hábiles. Finalmente, abrió la puerta para que los bancos aprovecharan el spread cambiario, con una ventana de espera de 90 días.

En ese esquema, las aseguradoras habrían tenido una participación acotada pero relevante. El volumen operado en cauciones en dólares aumentó alrededor de u$s150 millones diarios tras la subasta, lo que permitiría estimar que explicaron cerca del 16% de la suscripción total del bono. En cambio, la escasa caída de los depósitos privados sugiere que los individuos no jugaron un rol central en la operación.

Más allá del perfil de los compradores, el resultado inmediato fue un fortalecimiento de la caja del Tesoro. Con la liquidación del Bonar 2029N, los depósitos en dólares del Ministerio de Economía en el Banco Central aumentaron en u$s1.012 millones, impulsados principalmente por los u$s910 millones de la licitación y complementados por un desembolso de un organismo internacional. A eso se sumaron compras adicionales de divisas por u$s320 millones, lo que llevó el stock de dólares del Tesoro a rozar los u$s2.000 millones.

Ese colchón representa casi la mitad de los u$s4.215 millones que deberán afrontarse el 9 de enero en concepto de capital e intereses de Globales y Bonares. Medido de otra forma, equivale a más del 80% del vencimiento de amortización con acreedores privados, un dato que fue leído positivamente por el mercado y contribuyó a sostener la compresión del riesgo país.

En paralelo, el Gobierno apuesta a consolidar este sendero y dar un paso más: volver al mercado voluntario de deuda internacional. Para eso, los analistas coinciden en que será clave la aprobación del Presupuesto 2026, condición necesaria para emitir deuda bajo legislación extranjera sin violar la normativa vigente. A esa expectativa se sumaron los recientes anuncios del Banco Central en materia cambiaria, como la readecuación de las bandas de flotación y un nuevo esquema de compra de reservas.

La autoridad monetaria proyecta una remonetización de la economía y habilita, bajo supuestos oficiales, compras de divisas no esterilizadas por hasta u$s10.000 millones. Si ese escenario se consolida, en la city creen que el riesgo país podría descender hacia la zona de los 500 puntos básicos, un umbral que marcaría un cambio significativo en la percepción de riesgo sobre la Argentina.