YPF acelera su desembarco financiero y evalúa convertirse en banco para competir con las grandes fintech

YPF evalúa solicitar una licencia bancaria para ampliar su oferta financiera y competir con fintech líderes.

El proyecto se canalizaría a través de YPF Digital y permitiría captar depósitos y emitir tarjetas.

La vertical fintech podría generar hasta u$s300 millones anuales en ingresos.

La APP YPF ya funciona como billetera digital abierta con pagos de servicios y en dólares.

Los descuentos y el micropricing impulsaron el uso masivo de la aplicación.

El avance financiero marca un giro estratégico que excede el negocio tradicional de los hidrocarburos.

YPF decidió profundizar su ofensiva en el sistema financiero digital y analiza solicitar una licencia bancaria al Banco Central, un paso que la colocaría en competencia directa con los principales jugadores del ecosistema fintech, en especial con Mercado Pago. La iniciativa, aún en etapa de evaluación interna, marcaría un giro estratégico para la petrolera controlada por el Estado, que busca ampliar de manera sustancial la oferta de servicios financieros dentro de su aplicación móvil y transformar su plataforma digital en una nueva fuente relevante de ingresos.

Según trascendió, el proyecto se canalizaría a través de YPF Digital S.A.U. (YDI), la sociedad que administra la APP YPF. De concretarse, permitiría a la compañía emitir tarjetas de crédito y débito, habilitar la compra de acciones, incorporar pagos con criptomonedas como bitcoin y, fundamentalmente, captar depósitos, una facultad exclusiva de las entidades bancarias. Este último punto es clave: acceder al fondeo vía depósitos reduciría costos financieros y abriría el negocio del crédito, replicando el camino que ya comenzaron a transitar otras fintech líderes del mercado.

El potencial económico no pasa desapercibido dentro de la empresa. Fuentes cercanas al proyecto estiman que la vertical fintech de YPF podría generar hasta u$s300 millones anuales de facturación. Aunque ese monto resulta marginal frente al volumen total del negocio energético, representa alrededor del 6,4% de la facturación del tercer trimestre, una cifra significativa para un segmento no vinculado directamente a los hidrocarburos.

El movimiento se inscribe en una tendencia más amplia del sistema financiero argentino. Mercado Pago solicitó su licencia bancaria en mayo de 2025, mientras que Ualá optó por adquirir Wilobank en 2022 para expandir su cartera de productos. En ese contexto, YPF busca evitar quedar relegada en un mercado cada vez más competitivo, donde la frontera entre bancos, fintech y grandes empresas de servicios se vuelve cada vez más difusa.

Hoy, las compañías que emiten tarjetas sin ser bancos pueden operar bajo el registro de Empresas No Financieras Emisoras de Tarjetas del BCRA, pero ese esquema impone una limitación central: no permite captar depósitos. La licencia bancaria, en cambio, habilitaría a YPF a financiar su expansión con fondos de terceros y no solo con capital propio o endeudamiento en el mercado.

La apuesta financiera se apoya en el fuerte crecimiento de la APP YPF, que en los últimos meses aceleró su transformación en una billetera digital abierta. En octubre de 2025, la compañía habilitó el pago en dólares para combustibles, productos de Tiendas FULL y servicios de YPF Boxes en toda su red, una operatoria respaldada por Banco Santander Argentina y referenciada al tipo de cambio comprador del Banco Nación. A eso se sumó recientemente la posibilidad de pagar más de 6.000 servicios y realizar recargas, ampliando su alcance más allá del universo estrictamente vinculado a la movilidad.

El éxito de la aplicación se explica, en gran parte, por su rol como herramienta de fidelización. A través de la APP, YPF ofrece descuentos en la carga de combustibles y aplica un esquema de micropricing que diferencia precios según franjas horarias. En horario nocturno, los usuarios pueden acceder a rebajas de hasta 6% pagando con la aplicación y un adicional de 3% mediante autodespacho, una estrategia que impulsó de manera notable el volumen de ventas respecto del promedio de los meses anteriores.

Desde la empresa destacan que la evolución digital no es improvisada. La alianza con tapi, una red de pagos con infraestructura regional, permitió integrar nuevos servicios y consolidar un ecosistema que conecta tecnología, movilidad y finanzas. Actualmente, la aplicación procesa entre 5 y 6 millones de pagos mensuales y supera los 3 millones de usuarios activos, cifras que la ubican entre las plataformas más utilizadas del país.

El desafío hacia adelante será doble. Por un lado, atravesar con éxito el proceso regulatorio ante el Banco Central, que implica exigencias de capital, controles y supervisión permanente. Por otro, competir de igual a igual con fintech que tienen ADN financiero desde su origen. Con todo, YPF parece decidida a jugar fuerte: la petrolera que nació para explotar hidrocarburos ahora busca convertirse en un actor central del sistema financiero digital argentino.