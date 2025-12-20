Santilli intenta descomprimir la crisis con el PRO tras el conflicto por la AGN

Santilli avaló el enojo de Ritondo tras la designación de autoridades en la AGN

El ministro consideró válida la reacción, pero buscó evitar una ruptura política

El PRO es señalado como un aliado clave para sostener la agenda legislativa

Ritondo había denunciado un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo

Santilli destacó el acompañamiento de los diputados macristas en votaciones clave

La conformación de la AGN respondió a un cambio en la correlación de fuerzas del Congreso

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió a respaldar públicamente el enojo expresado por el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y buscó al mismo tiempo evitar que la tensión derive en una ruptura política con La Libertad Avanza. La polémica se desató luego de la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), un episodio que expuso fricciones dentro del esquema de alianzas que sostiene al oficialismo en el Congreso.

Santilli reconoció que las críticas de Ritondo tienen un componente comprensible. “La calentura del momento es válida”, afirmó al referirse a las acusaciones del dirigente macrista, quien denunció un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para repartirse cargos en el organismo de control. En ese marco, Ritondo había apuntado directamente contra La Libertad Avanza y contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la falta de “códigos” políticos.

Sin desconocer el malestar generado, el ministro buscó bajar el tono de la disputa y preservar el vínculo con un aliado clave. En diálogo radial, destacó el rol que cumple Ritondo dentro del PRO y su alineamiento con las reformas impulsadas por el Gobierno. Santilli subrayó que el acompañamiento del partido amarillo fue decisivo en distintas votaciones y recordó que ese respaldo no siempre fue sencillo ni exento de costos políticos.

La tensión reavivó interrogantes sobre la solidez de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Consultado sobre la advertencia de Ritondo, quien deslizó que el PRO podría dejar de ser aliado del oficialismo, Santilli volvió a relativizar el alcance de esas declaraciones. Insistió en que se trató de una reacción propia del momento y se mostró confiado en que ambas fuerzas encontrarán un camino común para seguir trabajando en el Congreso.

En ese sentido, el ministro remarcó el peso parlamentario del PRO y su rol en el sostenimiento de la agenda legislativa del Gobierno. Señaló que el bloque macrista es clave para el funcionamiento cotidiano del oficialismo y para avanzar con reformas estructurales. “Vamos a encontrar un camino”, afirmó, al destacar que el trabajo de Ritondo y de los diputados del PRO resulta fundamental en el escenario actual.

Santilli también puso el foco en el acompañamiento concreto de los legisladores amarillos en las votaciones más sensibles. Agradeció especialmente a los 11 diputados que, según indicó, “pusieron el cuerpo” en los últimos meses para sostener iniciativas del Ejecutivo. Ese gesto, sostuvo, marca la dirección que debería primar por sobre los conflictos coyunturales.

En cuanto al trasfondo de la disputa, el ministro explicó que la conformación de la Auditoría General de la Nación responde a una lógica parlamentaria más amplia y que no puede analizarse de manera aislada. Recordó que la AGN depende del Congreso en su conjunto, con participación tanto de Diputados como del Senado, y que la composición de mayorías cambió con el recambio legislativo del 10 de diciembre.

Según detalló, antes de ese cambio el PRO contaba con un bloque de 37 diputados y una correlación de fuerzas distinta a la actual. En ese contexto, Santilli destacó que uno de los gestos más relevantes del macrismo fue no empujar una estrategia que dejara al Gobierno sin representación en la Auditoría. De haber actuado de otro modo, advirtió, el kirchnerismo habría quedado con dos de los tres auditores, un escenario que el oficialismo buscó evitar.

El conflicto por la AGN dejó al descubierto las tensiones propias de una coalición heterogénea, sostenida más por acuerdos legislativos que por una alianza formal. Santilli intentó cerrar filas, reconocer errores y, al mismo tiempo, reafirmar la importancia de los socios políticos. En un Congreso fragmentado, la continuidad de la relación entre el PRO y La Libertad Avanza aparece como una pieza clave para el futuro inmediato del Gobierno.