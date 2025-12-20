Aguinaldo bajo la lupa: opciones para invertir los pesos en un mercado en transición

Diciembre presenta un escenario financiero atípico por cambios cambiarios, elecciones y baja de tasas

Los especialistas recomiendan no dejar el aguinaldo inmovilizado y diversificar

En pesos, se destacan bonos duales, CER y Lecap de corto plazo

En dólares, vuelve el interés por la deuda soberana tras el rally reciente

Los Globales 2035 y 2041 concentran expectativas de compresión de spreads

Las acciones energéticas, con foco en Vaca Muerta, lideran las preferencias

Con el cobro del aguinaldo, muchos trabajadores en relación de dependencia ya tomaron decisiones de inversión pensando en el arranque del próximo año. Otros, en cambio, todavía mantienen sus pesos inmovilizados, a la espera de mayor claridad sobre el rumbo de la economía. En ese contexto, diciembre aparece como un mes atípico para el mercado financiero local, atravesado por cambios en el esquema cambiario del Banco Central, una sorpresiva victoria electoral del oficialismo y una tendencia descendente de las tasas de interés.

Ese combo alteró expectativas y reconfiguró estrategias. Con un escenario político que los analistas consideran más previsible en el corto plazo y una menor volatilidad financiera, los especialistas de la city comenzaron a delinear recomendaciones diferenciadas según el perfil de riesgo del inversor. La consigna que se repite es diversificar y no dejar los pesos quietos.

En el segmento de bonos en pesos, la cautela sigue siendo una variable central. Florencia Blanc, economista de Aldazábal y Compañía, sugiere destinar alrededor del 20% de la cartera a instrumentos que ofrezcan cobertura frente a inflación y tasas. En ese sentido, recomienda bonos duales y bonos ajustados por CER con vencimiento en marzo de 2026. Según explicó, los niveles actuales de breakeven frente a la tasa fija lucen exigentes, por lo que estos activos podrían ofrecer retornos superiores, al tiempo que funcionan como resguardo ante eventuales desvíos en el proceso de desinflación o en el régimen monetario.

Una mirada complementaria aporta Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, quien ve valor en instrumentos de corto plazo como la Lecap S27F6. Con una tasa nominal anual cercana al 27%, este activo supera la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales y de los fondos money market, pero sin resignar liquidez, un factor clave para quienes buscan flexibilidad.

Desde Criteria, el enfoque es segmentado por perfil. Para inversores conservadores, el bono dual TTM26 aparece como una alternativa atractiva por su devengamiento de tasa. Además, el comité de inversiones de la firma observa oportunidades en el tramo corto de la curva CER, en títulos como el X29Y6, el TZXM6 o el TZX26, que ya capturaron parte de la suba esperada pero aún conservan valor relativo frente a la curva de tasa fija.

En cuanto a los bonos en dólares, el interés volvió a crecer tras el rally de las últimas semanas. La mejora en las expectativas políticas y la menor volatilidad impulsaron una visión más constructiva sobre la deuda soberana. Desde Criteria destacan el atractivo del tramo corto de la curva hard dólar, donde observan mayor potencial de compresión de spreads, especialmente en el AL30 frente a los Globales de duración similar.

Blanc coincide en el diagnóstico y pone el foco en los Globales 2035 y 2041. Según su análisis, estos títulos podrían capturar retornos relevantes si se concreta un escenario de mayor capacidad del Gobierno para avanzar con reformas, un eventual programa de recompra de deuda y un proceso sostenido de acumulación de reservas.

Por último, el componente accionario de una cartera armada con el aguinaldo apunta, mayoritariamente, al sector energético. El potencial de Vaca Muerta sigue siendo el principal imán para los inversores, con empresas como YPF, Vista Energy y Pampa Energía entre las más recomendadas. En particular, Pampa sobresale por su modelo diversificado: produce gas, genera electricidad, exporta a Brasil y refuerza su presencia en el negocio no convencional. A eso se suma su reciente inversión en GeoPark y la expectativa de sumar nuevos activos estratégicos.

En un contexto de transición económica, el mensaje de los especialistas es claro: el aguinaldo puede ser una oportunidad para posicionarse, siempre que se evalúe el riesgo y se diversifique la apuesta.