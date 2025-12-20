Pullaro presentó el Operativo Verano y destacó el refuerzo de seguridad para la temporada estival

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este jueves el Operativo Verano en la ciudad capital, una iniciativa articulada entre los ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud y de Cultura, junto con las secretarías General y de Turismo, con el objetivo de garantizar que quienes transiten y visiten la provincia durante la temporada estival lo hagan en un entorno seguro, cuidado y organizado.

En el marco del dispositivo, el Gobierno de Santa Fe desplegará controles especiales en los accesos provinciales, rutas y centros urbanos, además de reforzar la presencia policial en calles, paseos, parques, playas y espacios públicos. La estrategia se complementa con una agenda de fiestas populares, atractivos turísticos y propuestas culturales distribuidas en las distintas regiones, barrios y localidades.

El lanzamiento se realizó en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. Allí, Pullaro recordó que la primera experiencia del Operativo Verano se puso en marcha cuando era ministro de Seguridad y estuvo enfocada principalmente en la protección de los viajeros. “Entendimos que debía ir más allá de la seguridad y mostrar todo lo que la provincia de Santa Fe tiene para ofrecer”, señaló.

En ese sentido, afirmó que la provincia comenzó a pensarse como un destino turístico integral: “Tenemos ríos, lagunas, capacidad hotelera, cabañas, gastronomía típica y fiestas populares. Empezamos a construir una agenda turística para los santafesinos y para quienes nos visitan desde otros puntos del país”, indicó.

Pullaro remarcó que el objetivo es consolidar el turismo de cercanía. “Queremos que puedan pasar el verano en Santa Fe. Tenemos el producto adecuado: nueve corredores turísticos, ciudades, costa, historia y cultura que nos distinguen como provincia”, sostuvo. Finalmente, destacó “el dispositivo de seguridad que vamos a llevar adelante para cuidar a todos los que transitan por nuestras rutas” y afirmó que el programa Santa Fe Acá “expresa la decisión de este gobierno de estar cerca de la gente y resolver los problemas concretos”.

“Con el trabajo conjunto del sector público y privado, y el acompañamiento de las instituciones, esta provincia va a ofrecer el mejor verano para los santafesinos y para todos los argentinos que quieran visitar la Invencible provincia de Santa Fe”, concluyó el gobernador.

Refuerzo de controles y presencia territorial

Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, explicó que el operativo apunta a “garantizar espacios públicos seguros y accesos controlados”. Detalló que se dispondrá de más de 100 móviles y más de 1.500 efectivos desplegados en todo el territorio provincial para acompañar la temporada turística.

En la misma línea, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, destacó el compromiso de intensificar los controles en rutas y autopistas. “Vamos a estar presentes en 22 puestos fijos, monitoreando el tránsito para garantizar viajes seguros durante todo el verano”, precisó.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que Santa Fe “se está posicionando en el escenario nacional” y anticipó que los Juegos Suramericanos reforzarán esa proyección a nivel internacional. “Estamos preparados con cabañas, hoteles, fiestas populares, espectáculos, gastronomía y, sobre todo, con el talento y la hospitalidad de los santafesinos”, afirmó.

A su turno, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, sostuvo que la capital provincial avanza en su perfil como “ciudad de grandes eventos y experiencias”. En ese marco, destacó el trabajo conjunto con la Provincia para brindar seguridad a quienes elijan la ciudad como destino turístico y fortalecer una identidad propia como marca.

Del acto participaron también los secretarios General de Gobernación, Juan Cruz Cándido; de Salud, Andrea Uboldi; y de Derechos Humanos, Emilio Jatón.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTAFE.