Pullaro: “El camino que viene para la provincia es la inteligencia artificial y la digitalización”

El gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que rindió cuentas de lo realizado durante los primeros dos años de su gestión y detalló cuáles son los objetivos estratégicos de la etapa que se inicia.

Durante la reunión, Pullaro remarcó que “como Gobierno Provincial es muy importante rendir cuentas de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer”, y explicó que la elección de la BCR como ámbito del encuentro respondió a la voluntad de “contar los objetivos alcanzados de nuestro plan de gobierno y compartir hacia dónde va la segunda etapa”. En ese marco, subrayó que uno de los ejes centrales es que “la provincia logre mayores niveles de competitividad”.

En relación con la situación económica, el gobernador señaló que al inicio de la gestión “existían problemas financieros”, pero destacó que “llegamos a junio con un pequeño superávit, producto de una reducción del 40 % en el gasto de cada uno de los ministerios”, lo que permitió demostrar que “el Estado podía ser eficiente”. En materia de seguridad pública, afirmó que se abordaron “problemas urgentes que era necesario resolver para poder avanzar” y sostuvo que “2024 y 2025 fueron los años de menor violencia del siglo”.

Pullaro también hizo referencia al estado de la infraestructura al asumir: “Nos encontramos con una infraestructura vial, productiva y logística sumamente deteriorada”. Frente a ese diagnóstico, explicó que se desarrolló un ambicioso plan de obra pública, entendiendo que “para mejorar la competitividad de la provincia era imprescindible invertir”. En ese sentido, precisó que durante el último año la inversión alcanzó los 1.500 millones de dólares. En el plano educativo, destacó las políticas orientadas a “reducir el ausentismo docente e incrementar la cantidad de días de clase”, con el objetivo de que “los chicos estén en las aulas incorporando conocimientos”.

Al referirse a los desafíos actuales, el mandatario planteó que “el reto central es acercar el Estado a cada uno de los ciudadanos”, lo que implica “tener un Estado competitivo, eficiente, que no haga perder tiempo a los vecinos y que pueda desburocratizarse”. En ese contexto, afirmó que “el camino que viene para la provincia es la inteligencia artificial y la digitalización”, aunque aclaró que ese proceso se impulsa “a través de un modelo de cercanía”.

Durante el encuentro, funcionarios provinciales brindaron además detalles sobre el sistema Lince, que integra herramientas de videovigilancia urbana, reconocimiento facial, lectura automática de patentes, plataformas de inteligencia artificial y sistemas de alertas y emergencias aplicados a la seguridad pública.

Articulación público privada

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, agradeció “al gobernador por estar hoy en la Bolsa para compartir este balance de gestión y los lineamientos de la segunda etapa del gobierno provincial”. Consideró que se trata de “un gesto valioso que confirma que cuando el sector público y el sector privado trabajan de manera articulada se generan procesos reales de acuerdo y desarrollo, con impacto directo en la provincia y en la producción”.

Del encuentro participaron los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Educación, José Goity; los secretarios general de Gobernación, Juan Cruz Cándido; de Tecnología para la Gestión, Ignacio Tabares; de Comunicación, Luis Persello; y Legal y Técnica, Julia Tornero; y el subsecretario de Vínculos Estratégicos, Martín Pullaro.