La Corte Suprema se calza la boina blanca

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto con los nombres de los candidatos a cubrir tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir de fines del año próximo, cuando los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler dejen sus funciones activas para iniciar los trámites previsionales en el Poder Judicial, y el mandatario pueda completar así el proceso de “renovación” que inició el año pasado. Los elegidos son el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde; la jueza de Faltas de Rosario, Jorgelina Mabel Genghini; y el secretario administrativo de la Cámara de Senadores provincial, Diego Luis Maciel. Si la Corte que se extingue con estos cambios fue considerada “reutemista”, la que nace ahora luce una mayoría de boinas blancas.



A diferencia de la primera parte de los cambios, más ecuménica en términos políticos, en esta segunda etapa prevaleció la mirada del oficialismo en la selección de los postulantes. Sin que vaya en desmedro de sus antecedentes académicos ni de sus capacidades y trayectorias profesionales, los postulados por la Casa Gris están impulsados por sectores de la UCR santafesina y del PRO.

El proceso para escoger a los nuevos ministros del máximo tribunal se conoció a través del sitio web oficial del Gobierno de Santa Fe, que anunció que ya corre el plazo de 15 días corridos para que la sociedad civil o particulares realicen impugnaciones u observaciones sobre los postulados. También se incluyen los currículums de los tres elegidos para llegar a la cúpula del Poder Judicial de la provincia.

Más tarde, el gobernador Pullaro publicó en sus redes un video y un texto en los que explicó que “se inicia la última etapa de un proceso institucional ejemplar” en el que “el máximo tribunal contará con jueces de formación académica sólida, que representan los diferentes estamentos, con perspectivas de género y regiones, lo que nos permitirá contar con una justicia moderna y de cara a los nuevos desafíos que tenemos el conjunto de los santafesinos”.

Los últimos tres

Pullaro obtuvo este fin de año los anuncios que esperaba: los tres magistrados de la Corte que superan los 75 años -edad límite para ocupar los cargos, de acuerdo a la nueva Constitución reformada en agosto último- se jubilarán a lo largo de 2026. Gutiérrez y Falistocco lo harán en noviembre del próximo año, Spuler en el mes de la primavera.

De esa manera se generan tres vacantes para completar la “renovación” iniciada el año pasado por la gestión de Unidos, mediante la cual este año fueron designados por la Asamblea Legislativa los ministros Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza. Dos de ellos reemplazaron a los renunciantes Mario Negri y María Angélica Gastaldi -quienes también superan los 75 años- y el tercero ocupó una vacante creada por ley a fines de 2024, cuando la Legislatura sancionó una denominada “reforma judicial” que amplió de seis a siete el número de cortesanos, a los fines de evitar empates en los fallos.

Luego de la reforma constitucional, el gobernador advirtió que podía dejar sin efecto los cargos de los ministros de la Corte que superaran los 75 años, pero planteó que prefería el diálogo. En ese lote estaban Spuler, Gutiérrez y Falistocco. Poco tiempo después se conocieron los anuncios de los tres jueces de dejar el máximo tribunal durante 2026. Como premio final, el resistente Rafael Gutiérrez -que lleva un cuarto de siglo en la Corte- presidirá el tribunal hasta fines del año que viene. Los tres fueron designados a principio de siglo durante la anterior renovación de la cúpula del Poder Judicial, en la gestión del entonces gobernador Carlos Reutemann.

La primera etapa del recambio fue ecuménica en términos políticos: Zabalza fue impulsada por el Partido Socialista, Weder por un sector del PJ y Baclini por el gobernador. La nueva lista lleva el sello de Unidos.

Los tres nuevos

Con ese panorama, la Casa Gris anunció este miércoles que enviará a la Legislatura los pliegos de los tres postulantes que eligió para reemplazar a los renunciantes. Entre ellos hay una mujer -sobre tres vacantes- y cierta representación territorial equilibrada: Reconquista, Esperanza y Rosario.

Unos de los escogidos para asumir como cortesano es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, un abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con título de escribano y doctorado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina.

Además de su experiencia como magistrado, Alurralde cuenta con un master de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) en Derechos Tributario y es profesor titular de las cátedras de Derecho Tributario, Aduanero y Financiero (sedes Santa Fe, Reconquista y Posadas de la UCA); docente de la cátedra de Criminología de la UCA en Reconquista y ejerce el mismo cargo en la carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Rosario.

Bien visto por la ex ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, el juez cuenta con el apoyo de sectores del PRO de Santa Fe y de la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, quien hace una semana juró como diputada nacional.

Diego Maciel es abogado, pero no cuenta con tantos pergaminos en materia académica ni profesional. Pero es un “hombre” del senador del departamento Las Colonias, Felipe Michlig, el “padrino político” del gobernador Pullaro, como lo definió el mandatario.

Maciel fue asesor del bloque de diputados del Frente Progresista entre 2007 y 2011, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de la Producción entre 2011 y 2015 y secretario del bloque senadores de la UCR del 2015 a 2019. Su padre fue secretario privado del vicegobernador radical Carlos Fascendini.

La tercera postulante, Jorgelina Genghini, es presentada por el Gobierno como una representante de los “colegios de abogados”. Efectivamente, es miembro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en representación de la institución local.

Su llegada a la Corte es impulsada por los hermanos Julián y Lucas Galdeano. Ambos militantes radicales, el primero es secretario de Vinculación Institucional de Santa Fe y el segundo presidente del Colegio de Abogados de Rosario y ex convencional constituyente por Unidos. “Jorgelina es los hermanos Galdeano con peluca”, bromeó ante Rosario/12 un letrado que la conoce desde hace rato, para graficar la relación con sus impulsores. “Ese lugar en la Corte era para Lucas, pero tenía que ir una mujer”, agregó la fuente.

Genghini trabajó en el Ministerio de Ambiente de la provincia (2016-2019); se desempeñó en la coordinación técnica del gabinete de la Municipalidad de Rosario; en el Tribunal de Faltas y en los equipos de descentralización y modernización de la Intendencia local.

