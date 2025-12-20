Cuánto cuestan los vinos de Messi

Lionel Messi lanza su propia colección de vinos, sumando un nuevo capítulo a su marca personal. En colaboración con MM Winemaker, la línea oficial se presenta como una edición limitada con un enfoque premium, que incluye variedades producidas en reconocidas regiones de Europa.

Recientemente, las botellas comenzaron a aparecer en Argentina, donde los aficionados rápidamente las están buscando. Con un diseño minimalista y etiquetas elegantes que exhiben el sello del capitán argentino, la colección se posiciona en el segmento de alta gama, lo que genera interrogantes sobre su precio y disponibilidad en el país.

Precios en la web oficial

La tienda internacional de la marca detalla que la colección de Messi incluye varias variedades europeas, como un Primitivo de Puglia, un Syrah de Sicilia, un Pinot Nero Rosé y un espumante de Pinot Nero. Los precios en la web oficial oscilan entre 45 y 85 euros, dependiendo de la exclusividad de la edición. Estos valores son base en Europa y no incluyen impuestos, envío internacional ni posibles variaciones por el país de destino.

Disponibilidad en Argentina

En Argentina, los vinos de Messi están disponibles principalmente en plataformas de venta online. En Mercado Libre, los precios varían de 160,000 a 334,000 pesos, dependiendo del vendedor, el stock y la presentación del producto. Aunque la oferta no es masiva, se presenta como constante, con algunos vinos comercializados como artículos para coleccionistas. Para muchos fanáticos, estos vinos representan no solo una bebida, sino un objeto de deseo que combina la pasión por Messi con la exclusividad de la colección.