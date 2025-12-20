Vitamina D: para qué sirve, cómo obtenerla y cuáles son los peligros de un déficit

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN
TSKXH4USE5HUFNRC6ZODWQSPTE

La vitamina D es un nutriente crucial para la salud humana, desempeñando roles fundamentales en el fortalecimiento de los huesos y dientes, el funcionamiento del sistema inmunológico y nervioso, así como en la regulación del estado de ánimo. Tanto su deficiencia como su exceso pueden tener consecuencias graves, lo que ha aumentado el interés en su suplementación y recomendaciones de consumo, según informa Verywell Health.

Funciones Clave de la Vitamina D

Este nutriente es esencial para la absorción de calcio y fósforo, minerales necesarios para mantener huesos y dientes fuertes. La falta de vitamina D puede reducir la densidad ósea, elevando el riesgo de osteoporosis y fracturas. Además, es crucial para la transmisión de señales nerviosas y el desarrollo del sistema nervioso desde la etapa fetal.

En cuanto al sistema inmunológico, la vitamina D ayuda a combatir infecciones, mejorando la respuesta del organismo ante bacterias y virus. Investigaciones han mostrado que puede tener un impacto positivo en la salud mental, particularmente en personas con depresión mayor y deficiencia de este nutriente.

Fuentes y riesgos de deficiencia

El cuerpo obtiene vitamina D principalmente mediante la exposición al sol. Sin embargo, factores como la estación del año y el uso de bloqueador solar pueden limitar esta producción, especialmente en invierno.

La dieta también es crucial, con alimentos ricos en vitamina D que incluyen pescados grasos (salmón, atún, caballa), yemas de huevo, quesos y productos lácteos, además de cereales y jugos enriquecidos.

La deficiencia de vitamina D es común y a menudo asintomática. Cuando aparecen síntomas, pueden manifestarse como dolor muscular, fatiga, depresión y problemas óseos. Grupos en riesgo incluyen personas con condiciones como enfermedad celíaca, trastornos renales o hepáticos, y aquellos que han tenido cirugía de bypass gástrico.

Recomendaciones de consumo y suplementación

Las ingestas diarias recomendadas de vitamina D varían según la edad: 400 UI para lactantes, 600 UI para niños y adultos hasta 70 años, y 800 UI para mayores de 70. Las mujeres embarazadas y lactantes también deben consumir 600 UI. Es recomendable realizar un análisis de sangre para evaluar los niveles de vitamina D y, en caso de deficiencia, seguir las indicaciones de un profesional de la salud.

Verywell Health sugiere optar por suplementos de vitamina D3, que son más efectivos que la D2, y señala que generalmente deben tomarse con alimentos grasos para mejorar la absorción.

Aunque el riesgo de toxicidad por vitamina D es bajo, el exceso de suplementos puede llevar a hipercalcemia, que se manifiesta en síntomas como náuseas, confusión y debilidad muscular. En casos extremos, puede provocar arritmias o insuficiencia renal.

Consideraciones finales

Antes de iniciar la suplementación, especialmente en personas con condiciones como hiperparatiroidismo o enfermedad renal, es crucial consultar a un médico para evitar complicaciones. La selección de suplementos debe basarse en su calidad y verificación independiente, dada la menor regulación en comparación con los medicamentos recetados. Asegurarse de la autenticidad del producto es vital para evitar riesgos innecesarios.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE