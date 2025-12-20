Revelaron qué le pasó a Christian Petersen minutos antes de descompensarse

Detalles sobre la descompensación del chef Christian Petersen, quien sufrió una emergencia antes de una excursión al volcán Lanín, han comenzado a emerger, aunque su estado de salud sigue siendo reservado. La intervención rápida de su guía, Ezequiel Caporaletti, fue crucial para salvarle la vida.

En el programa "Tarde o temprano" de eltrece, la periodista Fernanda Iglesias explicó que el desmayo de Petersen no ocurrió durante la ascensión, sino en el campo base. Según Iglesias, el chef mostró un cuadro de "excitación psicomotriz" antes de iniciar la actividad.

Caporaletti, al notar síntomas extraños en Petersen, actuó de inmediato. La panelista describió que el chef se comportó de manera efusiva, se despojó de sus zapatos y ropa, y comenzó a correr, lo que alertó al guía. Ante este comportamiento, Caporaletti contactó a Gendarmería y realizó una denuncia en Parques Nacionales, lo que permitió su traslado al Hospital Junín de los Andes. Posteriormente, fue transferido al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde se encuentra en terapia intensiva.

Este jueves, TN Show reportó que Petersen presenta una falla multiórganica y su estado es delicado. Los médicos están considerando su traslado a Buenos Aires para recibir atención en un centro de alta complejidad. La familia ha optado por no hacer declaraciones, generando incertidumbre en las redes sociales sobre su situación.