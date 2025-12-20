Platense y Estudiantes definen el Trofeo de Campeones

El sábado a las 18:00, Platense y Estudiantes de La Plata se verán las caras en el Estadio Único de San Nicolás en la final del Trofeo de Campeones 2025. Ambos equipos llegan tras consagrarse campeones del Apertura y Clausura, en una temporada repleta de sorpresas.

Platense, conocido como El Calamar, ha hecho historia al clasificar a la final tras eliminar a rivales poderosos como Racing, River y San Lorenzo, todo en condición de visitante. En la final del Apertura, venció a Huracán 1-0, obteniendo su primer título y asegurando su debut en la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Estudiantes también ha vivido un año emocionante. A pesar de iniciar el Clausura con dificultades, logró clasificar a los playoffs y eliminar a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia. En la final contra Racing, el Pincha se impuso en penales tras un empate en 120 minutos, celebrando así un nuevo título y también un lugar en la Libertadores.

El partido contará con la presencia de hinchas de ambos equipos, que serán trasladados en micros organizados por las dirigencias. Juan Sebastián Verón, ícono de Estudiantes, estará presente en la tribuna junto a los aficionados, y el presidente del club viajará con los hinchas.

Más allá del trofeo, el ganador disputará la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones. Para Platense, sería la segunda vuelta olímpica en un año memorable; para Estudiantes, una oportunidad de consolidar su lugar entre los grandes.

Desde su creación en 2019, el Trofeo de Campeones ha visto campeones como Racing, River y Estudiantes, y esta edición es la primera en enfrentar a los campeones de Apertura y Clausura.

Cómo llegan a la final

Platense ha tenido un año de contrastes. Tras su histórica victoria en el Apertura, finalizó en la última posición del Clausura, lo que llevó a cambios en el cuerpo técnico. Walter Zunino asumirá hoy como nuevo director técnico.

Estudiantes, en cambio, mostró una trayectoria ascendente. Con solo 21 puntos en la fase regular del Clausura, llegó a los playoffs como octavo y no se detuvo, llevando a cabo un gran desempeño hasta la final.

Probables formaciones

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomóny Tomás Silva; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez y Franco Zapiola; Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi y Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.