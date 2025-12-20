A qué hora pelea Maravilla Martínez vs. Pepi Starapoli

Este sábado 20 de diciembre, el Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de la tercera edición de "Párense de Manos", un evento de boxeo amateur y entretenimiento creado por el streamer Lucas Rodríguez y el equipo del programa Paren La Mano. La jornada promete una fusión de influencers, música y deporte, destacando el enfrentamiento entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano “Pepi” Staropoli.

Este combate, previsto como el semi-fondo de la noche, contará con la experiencia de Martínez, una leyenda del boxeo argentino, y Staropoli, un ex luchador de UFC. Se espera que suban al ring alrededor de las 23:50, justo antes del enfrentamiento principal entre los influencers fitness Tomás Mazza y Gerónimo Árias.

Transmisión del Evento

La velada será transmitida en vivo por el canal de Kick de Lucas Rodríguez, mientras que Telefé ofrecerá una cobertura limitada de 17 a 19 horas. La acción empezará a las 17:45 con la apertura oficial del evento, que se extenderá hasta la madrugada del domingo.

Cartelera Completa de "Párense de Manos III"

17:00 : Alfombra roja

: Alfombra roja 17:45 : Apertura del evento

: Apertura del evento 18:00 : Agustín Monzón vs. Franco Bonavena

: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena 18:30 : Flor Vigna vs. Mica Viciconte

: Flor Vigna vs. Mica Viciconte 19:00 : Show de Un Poco de Ruido

: Show de Un Poco de Ruido 19:20 : Mariano Pérez vs. Manu Jove

: Mariano Pérez vs. Manu Jove 19:50 : Dairi vs. Espe

: Dairi vs. Espe 20:15 : Show de Lit Killah

: Show de Lit Killah 20:30 : Gabino Silva vs. Willy Banks

: Gabino Silva vs. Willy Banks 21:00 : Coty Romero vs. Carito Muller

: Coty Romero vs. Carito Muller 21:30 : Show Tussiwarriors

: Show Tussiwarriors 21:50 : Mernuel vs. Cosmic KID

: Mernuel vs. Cosmic KID 22:20 : Grego Rosello vs. Goncho Banzas

: Grego Rosello vs. Goncho Banzas 22:50 : Show de Gaspar Benegas

: Show de Gaspar Benegas 23:10 : Perxitaa vs. Coker

: Perxitaa vs. Coker 23:50 : Laureano "Pepi" Staropoli vs. Sergio “Maravilla” Martínez

: Laureano "Pepi" Staropoli vs. Sergio “Maravilla” Martínez 00:30: Gero Arias vs. Tomás Mazza

Con una cartelera variada, "Párense de Manos" promete ser un evento destacado en el calendario deportivo y de entretenimiento.