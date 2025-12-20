A qué hora pelea Maravilla Martínez vs. Pepi Starapoli

Este sábado 20 de diciembre, el Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de la tercera edición de "Párense de Manos", un evento de boxeo amateur y entretenimiento creado por el streamer Lucas Rodríguez y el equipo del programa Paren La Mano. La jornada promete una fusión de influencers, música y deporte, destacando el enfrentamiento entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano “Pepi” Staropoli.
Este combate, previsto como el semi-fondo de la noche, contará con la experiencia de Martínez, una leyenda del boxeo argentino, y Staropoli, un ex luchador de UFC. Se espera que suban al ring alrededor de las 23:50, justo antes del enfrentamiento principal entre los influencers fitness Tomás Mazza y Gerónimo Árias.
Transmisión del Evento
La velada será transmitida en vivo por el canal de Kick de Lucas Rodríguez, mientras que Telefé ofrecerá una cobertura limitada de 17 a 19 horas. La acción empezará a las 17:45 con la apertura oficial del evento, que se extenderá hasta la madrugada del domingo.
Cartelera Completa de "Párense de Manos III"
- 17:00: Alfombra roja
- 17:45: Apertura del evento
- 18:00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena
- 18:30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte
- 19:00: Show de Un Poco de Ruido
- 19:20: Mariano Pérez vs. Manu Jove
- 19:50: Dairi vs. Espe
- 20:15: Show de Lit Killah
- 20:30: Gabino Silva vs. Willy Banks
- 21:00: Coty Romero vs. Carito Muller
- 21:30: Show Tussiwarriors
- 21:50: Mernuel vs. Cosmic KID
- 22:20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas
- 22:50: Show de Gaspar Benegas
- 23:10: Perxitaa vs. Coker
- 23:50: Laureano "Pepi" Staropoli vs. Sergio “Maravilla” Martínez
- 00:30: Gero Arias vs. Tomás Mazza
Con una cartelera variada, "Párense de Manos" promete ser un evento destacado en el calendario deportivo y de entretenimiento.