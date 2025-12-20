A qué hora pelea Maravilla Martínez vs. Pepi Starapoli

DEPORTESNoneNone
image?src=https%3A%2F%2Fimages.bolavip.com%2Fwebp%2Far%2Ffull%2FBAR_20251220_BAR_602824_maravilla-ma

Este sábado 20 de diciembre, el Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de la tercera edición de "Párense de Manos", un evento de boxeo amateur y entretenimiento creado por el streamer Lucas Rodríguez y el equipo del programa Paren La Mano. La jornada promete una fusión de influencers, música y deporte, destacando el enfrentamiento entre Sergio “Maravilla” Martínez y Laureano “Pepi” Staropoli.

Este combate, previsto como el semi-fondo de la noche, contará con la experiencia de Martínez, una leyenda del boxeo argentino, y Staropoli, un ex luchador de UFC. Se espera que suban al ring alrededor de las 23:50, justo antes del enfrentamiento principal entre los influencers fitness Tomás Mazza y Gerónimo Árias.

Transmisión del Evento

La velada será transmitida en vivo por el canal de Kick de Lucas Rodríguez, mientras que Telefé ofrecerá una cobertura limitada de 17 a 19 horas. La acción empezará a las 17:45 con la apertura oficial del evento, que se extenderá hasta la madrugada del domingo.

Cartelera Completa de "Párense de Manos III"

  • 17:00: Alfombra roja
  • 17:45: Apertura del evento
  • 18:00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena
  • 18:30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte
  • 19:00: Show de Un Poco de Ruido
  • 19:20: Mariano Pérez vs. Manu Jove
  • 19:50: Dairi vs. Espe
  • 20:15: Show de Lit Killah
  • 20:30: Gabino Silva vs. Willy Banks
  • 21:00: Coty Romero vs. Carito Muller
  • 21:30: Show Tussiwarriors
  • 21:50: Mernuel vs. Cosmic KID
  • 22:20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas
  • 22:50: Show de Gaspar Benegas
  • 23:10: Perxitaa vs. Coker
  • 23:50: Laureano "Pepi" Staropoli vs. Sergio “Maravilla” Martínez
  • 00:30: Gero Arias vs. Tomás Mazza

Con una cartelera variada, "Párense de Manos" promete ser un evento destacado en el calendario deportivo y de entretenimiento.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE