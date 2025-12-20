Milei reunirá al Gabinete en Olivos para cerrar el año y definir la hoja de ruta de 2026

Milei convocó a ministros y funcionarios a una reunión de balance y planificación en Olivos

El encuentro buscará mostrar un Gabinete unido tras un año de cambios y tensiones

Participarán figuras clave del Ejecutivo y referentes centrales de La Libertad Avanza

El foco estará en el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal y la agenda de reformas

El Gobierno busca recomponer apoyos legislativos tras el revés en Diputados

2026 aparece como un año clave para consolidar el rumbo económico hacia 2027

El presidente Javier Milei convocó para el próximo lunes a un encuentro con ministros y funcionarios clave del Gobierno con el objetivo de realizar un balance del año y comenzar a delinear las prioridades de gestión para 2026. La reunión, que se desarrollará en la Quinta de Olivos y tendrá como marco un asado, buscará mostrar cohesión interna y reafirmar el rumbo político y económico del oficialismo tras un año atravesado por fuertes tensiones y reconfiguraciones internas.

Según fuentes oficiales, del encuentro participarán el propio Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros y secretarios más cercanos al núcleo del Ejecutivo. Si bien en principio la convocatoria alcanza a los integrantes formales del Gabinete, no se descarta la presencia de otros dirigentes relevantes de La Libertad Avanza que ganaron peso político en los últimos meses.

Entre los nombres que podrían sumarse figuran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque oficialista en la Cámara baja, Patricia Bullrich; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La posible participación de estas figuras apunta a reforzar la idea de una conducción política integrada, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar una coalición legislativa más estable para avanzar con su agenda de reformas.

“Hay un Gabinete unido”, subrayaron los voceros que confirmaron la reunión. El mensaje no es casual: la agenda parlamentaria de la última semana encendió algunas señales de alerta para el Gobierno, especialmente tras las dificultades encontradas en el tratamiento del Presupuesto 2026. Sin embargo, en el cierre del año lo que primará será un balance positivo de la gestión, que atravesó meses de fuerte turbulencia económica y política, con un punto de inflexión marcado hacia fines de octubre.

A partir del 26 de ese mes, el Ejecutivo avanzó con una reconfiguración de su equipo. Manuel Adorni asumió la Jefatura de Gabinete, mientras que Patricia Bullrich y Luis Petri dejaron sus cargos en Seguridad y Defensa, respectivamente, tras haber sido los candidatos de mejor desempeño electoral dentro de La Libertad Avanza. En sus reemplazos desembarcaron Alejandra Monteoliva y el teniente general Carlos Alberto Presti. A esos cambios se sumó la llegada de Diego Santilli al área de Interior, luego de la salida de Guillermo Francos, y la ratificación del rol estratégico de Santiago Caputo como principal asesor presidencial.

Con esa nueva conformación, Milei encaró el tramo final del año con una agenda clara: lograr la aprobación del Presupuesto 2026, avanzar con la ley de Inocencia Fiscal y promover la modernización del régimen laboral en el marco de las sesiones extraordinarias. No obstante, en la madrugada del miércoles al jueves el Gobierno sufrió un revés en la votación en particular del título XI del Presupuesto, lo que obligó a recalcular la estrategia parlamentaria y a postergar la reforma laboral para febrero.

Ese traspié aceleró las gestiones del Ejecutivo con los gobernadores que retiraron su apoyo en la Cámara de Diputados. La intención oficial es que sea el Senado el ámbito donde se introduzcan modificaciones que permitan “blindar” el superávit fiscal, uno de los pilares centrales del modelo económico de Milei. En ese sentido, la negociación política aparece como un componente indispensable para la segunda etapa de la gestión.

La consolidación de una base parlamentaria más sólida y la construcción de una coalición política que acompañe las reformas estructurales forman parte de los objetivos estratégicos del Gobierno, en un ciclo que comenzó formalmente el 10 de diciembre, al cumplirse los dos primeros años de mandato. De cara a 2026, el Ejecutivo apuesta a sentar las bases para un escenario económico más estable y previsible.

En la reunión del lunes, más allá del análisis fino de los temas pendientes, la prioridad será exhibir un Gabinete alineado y enfocado en los desafíos que vienen. Para el oficialismo, el próximo año será clave para llegar a 2027 con una economía en crecimiento, inflación contenida y señales de mejora en el empleo y el consumo, condiciones que Milei considera indispensables para consolidar su proyecto político.