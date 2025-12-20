El motor que usará Franco Colapinto en Alpine en la F1 2026

La Fórmula 1 se encuentra en un punto de inflexión tras la filtración del primer sonido del motor para la temporada 2026, realizada por Mercedes. Esta novedad ha causado gran expectativa, especialmente entre los aficionados argentinos, ya que Franco Colapinto competirá con esta unidad de potencia en el equipo Alpine.

Este viernes, Mercedes sorprendió a sus seguidores al publicar el audio de su nuevo motor V6 turbo híbrido, diseñado conforme a la nueva reglamentación que entrará en vigor en 2026. El potente rugido del motor ha llevado a muchos a considerarlo como el favorito para liderar la próxima generación de la F1.

El motor que utilizará Colapinto en Alpine presenta un cambio significativo, ya que elimina por completo el MGU-H, el sistema que convertía el calor del turbo en energía. En su lugar, la recuperación de energía será gestionada por el MGU-K, que aprovecha la energía generada durante el frenado, marcando un avance en la tecnología de la competición.