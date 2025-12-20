Newell´s anunció la salida de Ever Banega

El Newell's Old Boys comienza a delinear su futuro tras un recambio en la dirigencia, en un 2025 marcado por dificultades tanto deportivas como institucionales. Ignacio Boero fue elegido presidente, logrando un récord de votos en la historia del club.

Las decisiones deportivas se implementaron de inmediato. Roberto Sensini, voz autorizada y figura emblemática del club, asumió el cargo de director deportivo, dejando su rol como entrenador tras apoyar a Boero en su campaña.

Sensini también seleccionó y presentó a Sergio Gómez y Flavio Orsi como nuevos directores técnicos del equipo. La dupla, que llegó tras consagrarse campeones con Platense en el Apertura 2025, se enfrenta a su desafío más importante hasta la fecha.

Este será el cuarto club que entrenan en la Primera División del Fútbol Argentino, tras haber pasado por Godoy Cruz, Atlético Tucumán y Platense.

Durante la presentación de Orsi y Gómez, Sensini confirmó que Ever Banega no continuará en el club, con un contrato que finaliza a fin de año. El capitán de Newell's no renovará su vínculo, tras cerrar un año complicado en lo físico, acumulando 65 partidos y 5 goles en dos temporadas en su segundo ciclo en la institución.