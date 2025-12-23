Neymar tomó una tajante decisión para su carrera antes del mundial

Neymar se sometió a una cirugía exitosa en su rodilla izquierda con el objetivo de estar en óptimas condiciones para el Mundial 2026. El delantero del Santos se realizó una artroscopia para tratar una lesión del menisco medial, según un comunicado del club. El procedimiento fue dirigido por Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña. Hasta el momento, no se ha divulgado el tiempo estimado de recuperación del jugador de 33 años.

A lo largo de la última temporada, Neymar enfrentó múltiples lesiones, pero logró marcar cinco goles en los últimos cinco partidos, contribuyendo a que el Santos evitara el descenso a la segunda división del fútbol brasileño. En total, el exjugador del Barcelona y PSG registró ocho goles y una asistencia en 20 encuentros de la liga 2025. Su contrato finaliza a fin de año, y ya se encuentran en negociaciones para una posible renovación. “Queremos la permanencia de Neymar”, afirmó el presidente del club, Marcelo Teixeira, tras un triunfo crucial 3-0 ante Cruzeiro que garantizó la permanencia en la Serie A.

Como máximo goleador de la selección brasileña, con 79 goles en 128 partidos, Neymar no ha sido convocado desde su grave lesión en octubre de 2023, ni en el nuevo ciclo de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el jugador mantiene la esperanza. En un evento reciente en San Pablo, expresó: “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa del Mundo a Brasil (…) ¡Ey, Ancelotti, ayúdanos!”.

Brasil ya tiene definidos a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026: Marruecos, Haití y Escocia, mientras Neymar se concentra en su recuperación y en regresar a ser una figura clave tanto en el Santos como en la selección.