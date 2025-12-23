Inter Miami va por otro campeón del mundo

Desde la llegada de Lionel Messi, Inter Miami ha fortalecido su alineación con numerosos futbolistas argentinos. En este contexto, el club busca sumar a Giovani Lo Celso como uno de sus principales objetivos para el próximo mercado de pases.

El mediocampista rosarino, actualmente en el Real Betis, posee un contrato hasta 2028. Aunque comenzó la temporada como titular, ha perdido protagonismo en las últimas semanas, aunque sigue siendo considerado valioso por el entrenador Manuel Pellegrini. En lo que va de la temporada, ha jugado 20 partidos, anotando dos goles y brindando dos asistencias.

Inter Miami ya habría realizado una oferta informal al entorno de Lo Celso, destacando un salario atractivo. Sin embargo, aún no se ha presentado una propuesta formal al Betis, que evalúa su salida en cerca de 5 millones de euros.

Si se concreta su fichaje, Lo Celso se uniría a Lionel Messi, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Óscar Ustari como el octavo argentino en la plantilla. Además, el club sigue atento al mercado argentino y tiene en mira a Facundo Mura, un lateral que también es pretendido por River Plate, y podría ser otra incorporación para fortalecer el equipo en el futuro.