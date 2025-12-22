El nuevo parte médico del piloto Juan Cruz Yacopini

Este domingo, la Clínica de Cuyo emitió un nuevo parte médico sobre Juan Cruz Yacopini, el piloto argentino de Rally Dakar que sufrió un grave accidente durante unas vacaciones. El comunicado destaca "señales alentadoras" en su recuperación.

Según el informe, al disminuir la sedación, Yacopini muestra lucidez y responde a estímulos. Además, ha logrado respirar de manera natural al retirarse la asistencia respiratoria, lo que representa un avance significativo en su estado delicado.

Los médicos enfatizaron que la evolución del compromiso medular, un aspecto clave del tratamiento, continúa bajo estrecha observación. Este problema se originó a raíz del impacto en las vértebras cervicales C1 y C2, una zona crítica para el sistema nervioso central.

A pesar de que su condición general sigue siendo grave, estos progresos son considerados alentadores en esta etapa crítica de evaluación, según el comunicado del centro de salud.