River suma su segundo refuerzo

River Plate ha confirmado la incorporación de Aníbal Moreno, convirtiéndose en su segundo refuerzo del mercado de pases. El mediocampista, originario de Catamarca, se expresó por primera vez tras el anuncio durante un evento benéfico en su ciudad natal.

En una entrevista con El Esquiú, Moreno se mostró entusiasmado con este nuevo desafío: “Hace cuatro horas que no agarro el celular, uno viene a disfrutar. Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es la decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien”, comentó.

Respecto a la transferencia, el periodista Germán García Grova reveló que River abonará siete millones de dólares a Palmeiras por el 100% de la ficha del jugador, quien firmará un contrato por cuatro años. La noticia fue compartida a través de X, a la espera de la oficialización por parte de ambos clubes.

Moreno se unirá a River tras su reciente enfrentamiento con Palmeiras en los cuartos de final de la última Copa Libertadores, donde su antiguo club eliminó al equipo de Núñez. Ahora, el mediocampista se pondrá a disposición del entrenador Marcelo Gallardo para iniciar una nueva etapa con la camiseta del Millonario.