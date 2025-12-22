Colapinto reveló lo que va a gritar cuando llegue su primer podio

Franco Colapinto cerró su temporada 2025 en la Fórmula 1 con resultados decepcionantes. Conducido el A525 de Alpine, el piloto argentino no consiguió sumar puntos y terminó todas las carreras fuera del top 10. Lando Norris se coronó campeón mundial en este campeonato.

A pesar de los resultados adversos, tanto Colapinto como el equipo Alpine expresan optimismo para el futuro. La escudería francesa confía en que la próxima temporada traerá mejoras significativas, respaldadas por una inversión económica destinada a optimizar el rendimiento de sus monoplazas.

Mientras se prepara para el nuevo campeonato, que comenzará en marzo en Melbourne, Colapinto participó recientemente en un evento que lo llevó a alejarse momentáneamente del automovilismo. En esta ocasión, habló sobre su pasión por el fútbol y su hinchazón por Boca Juniors.

“Mi familia es muy bostera. Desde chico iba a todos los partidos y ahora, estando en Europa, lo que más me duele es no poder ir a la cancha”, comentó Colapinto, refiriéndose a su conexión con Argentina y la emblemática La Bombonera.

Además, el piloto hizo una promesa que ha resonado entre los aficionados xeneizes: “Creo que cuando haga mi primer podio, subiré diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”. Mientras se esfuerza por cambiar su situación en la Fórmula 1, Colapinto mantiene su ilusión y su fuerte vínculo con sus raíces argentinas.