Belgrano femenino gritó campeón y selló su pase a la Libertadores

El equipo de fútbol femenino de Belgrano hizo historia al clasificar para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. En un emocionante encuentro disputado el domingo por la noche, "Las Piratas" vencieron a Newell’s Old Boys 4 a 2 en la definición por penales, después de empatar 0 a 0 en los noventa minutos reglamentarios. Así, se alzaron con el Trofeo de Campeonas 2025.

La arquera Agustina Sánchez se destacó como heroína del partido al atajar dos penales y convertir el definitivo que selló la victoria.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Juan Pablo Francia de Sportivo Belgrano a las 19.30, y enfrentó a los equipos que se consagraron campeones de los torneos Apertura y Clausura 2025.

La clasificación de Belgrano a esta final se logró la semana pasada, cuando superaron a Racing de Avellaneda por 2 a 0 en el partido de vuelta del Torneo Clausura, disputado en el estadio "Gigante de Alberdi".

Con este triunfo, “Las Piratas” se convierten en el primer equipo del interior del país en participar en el torneo más importante del continente.