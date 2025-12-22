Cuánto cuesta viajar a Qatar para ver la Finalíssima

Argentina y España disputarán la Finalíssima 2026 el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. Este partido se llevará a cabo a las 21:00, hora local; a las 15:00 en Argentina y a las 19:00 en España.

El encuentro corresponde al campeón de la Copa América de la CONMEBOL 2024 y al ganador de la UEFA Euro 2024. La fecha fue confirmada mediante un anuncio conjunto de la CONMEBOL, UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este evento es parte de un acuerdo entre las principales entidades del fútbol en Europa y Sudamérica para promover partidos entre las selecciones más destacadas de ambos continentes. En la pasada edición del torneo, Argentina venció a Italia 3-0 en Wembley, antes de consagrarse campeona del mundo.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los hinchas argentinos, que ya están buscando opciones de viaje para presenciar el encuentro. Varias agencias de turismo ofrecen paquetes. Por ejemplo, un viaje desde Buenos Aires del 25 al 29 de marzo incluye vuelos y tres noches de estadía en el Premium Strato Hotel, con un costo total de $6.651.926 para dos personas.

Otra opción incluye un paquete del 26 al 30 de marzo en un hotel de 4 estrellas, con un costo de $6.673.948 para dos personas, que también contempla traslados y entradas. Además, hay otras alternativas que ofrecen hospedaje variado desde $2.283.300 por persona.

Hasta el momento, las entradas para el partido aún no están a la venta y no se han divulgado sus precios.