La MLS de Messi va por un viejo rival de Leo en Real Madrid

En el mundo del fútbol europeo, la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) ha abierto las puertas a nuevos rumores de fichajes. Entre ellos, destaca el interés por Casemiro, volante del Manchester United, quien podría unirse a tres equipos de la MLS.

Según información de Daily Mail y Sports Illustrated, tanto la MLS como la Saudí Pro League están considerando seriamente el fichaje de Casemiro, de 33 años. Su contrato con el Manchester United finaliza el 30 de junio de 2026, pero las negociaciones para su renovación están estancadas. Con un salario semanal cercano a las 400,000 libras, su continuidad en el club se ve complicada en un contexto donde los Diablos Rojos buscan mejorar su rendimiento en la Premier League.

Los equipos de la MLS que se mencionan son New York City, Columbus Crew y Austin FC. Cada uno de ellos podría perseguir al brasileño, especialmente en un entorno donde Chicago Fire también está evaluando la posibilidad de fichar a Robert Lewandowski. La llegada de Casemiro a la MLS significaría revivir sus enfrentamientos con Messi, de quien el mediocampista ha hablado en el pasado, reconociendo su impacto en el fútbol.

Hasta ahora, Casemiro ha jugado 125 partidos con el Manchester United, anotando 12 goles y proporcionando 11 asistencias. Su etapa en Old Trafford ha estado marcada por la inestabilidad, aunque en esta temporada el equipo ocupa actualmente el séptimo lugar en la tabla con 26 puntos en 17 partidos.

Laporta considera homenaje a Messi

En otra noticia relacionada, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha manifestado su interés por rendir homenaje a Lionel Messi antes de su retiro. En declaraciones a La2CAT, Laporta expresó su tristeza por la ruptura de la relación con el astro argentino en 2021 y su deseo de reconciliación.

“Leo le dio mucho al Barcelona y el Barcelona le dio mucho a Leo”, comentó Laporta, sugiriendo la posibilidad de un homenaje o incluso una estatua para reconocer los logros de Messi durante sus años en el club. “El ‘Momento Messi’ es uno de los más gloriosos de nuestra historia”, añadió el presidente.

Estas declaraciones reflejan el anhelo de volver a unir los lazos entre el jugador y el club que lo vio crecer.