Napoli campeón de la Supercopa Italiana

El Napoli se coronó campeón de la Supercopa Italiana al vencer 2-0 al Bologna en la final celebrada en Riad, Arabia Saudita, poniendo fin a una década sin títulos. Con un juego dominante, el equipo dirigido por Antonio Conte mostró su superioridad, destacando la actuación de David Neres, autor de ambos goles.

Desde el inicio, Napoli controló la posesión y generó las ocasiones más claras. A los 39 minutos, Neres rompió el empate con un potente zurdazo desde fuera del área que se coló en el ángulo.

En la segunda mitad, el Napoli mantuvo la intensidad y capitalizó un error defensivo de Bologna. Neres interceptó un pase fallido y, con una sutil vaselina, selló el 2-0 que prácticamente sentenció el encuentro.

Con la ventaja asegurada, Napoli manejó el juego sin complicaciones. Bologna, carente de claridad, nunca logró poner en aprietos el arco rival. El equipo de Conte se mostró sólido en defensa, sosteniendo el resultado hasta el final.

Así, el Napoli logró su tercera Supercopa Italiana y cortó una larga espera por un título en esta competencia. Además, este triunfo reafirma el proyecto de Conte y coloca a Aurelio De Laurentiis como el presidente más laureado en la historia del club.