Trump anunciará medidas junto a Hegseth tras la nueva incautación de petroleros venezolanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto realizar un anuncio este lunes por la tarde junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan, desde su residencia de Mar-a-Lago, en medio de una escalada de tensiones con Venezuela marcada por múltiples incautaciones de petroleros.



El evento está programado para las 4:30 p.m. hora del Este (9:30 PM GMT), aunque la Casa Blanca no ha revelado detalles sobre el contenido del anuncio presidencial.



La convocatoria se produce después de que la Guardia Costera estadounidense confiscara un segundo petrolero sancionado frente a las costas venezolanas durante el fin de semana y anunciara que mantiene una “persecución activa” de un tercer buque en el mar Caribe.



“Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado publicado en redes sociales tras la captura del segundo navío. “Los encontraremos y los detendremos”, advirtió.



El sábado, las autoridades estadounidenses incautaron el petrolero Centuries, con bandera panameña, que según la Casa Blanca formaba parte de la denominada “flota fantasma venezolana” utilizada para transportar crudo sancionado. La portavoz adjunta de la administración, Anna Kelly, insistió en que el buque transportaba petróleo de PDVSA, la empresa estatal venezolana bajo sanciones, pese a reportes que indicaban que el tanquero no figuraba en la lista negra estadounidense.

Un funcionario estadounidense confirmó a agencias internacionales que la Guardia Costera mantiene operaciones para interceptar un tercer petrolero, identificado por algunos medios como el Bella 1, también con bandera panameña y sancionado por el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con Irán. El navío habría sido avistado en ruta para cargar petróleo en Venezuela.

“La Guardia Costera está en persecución activa de un buque sancionado de la flota clandestina que forma parte del esquema ilegal de evasión de sanciones de Venezuela”, confirmó el funcionario, quien añadió que el navío “enarbola una bandera falsa y se encuentra bajo una orden judicial de incautación”.

Estas acciones representan la tercera fase de un endurecimiento de la política estadounidense hacia el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro. El 10 de diciembre, Washington había incautado el buque Skipper y confiscado su cargamento de crudo. Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por el gobierno estadounidense.

Las medidas forman parte de una campaña más amplia de presión contra Caracas, a la que Washington acusa de dirigir una red de narcotráfico. Desde agosto, Estados Unidos ha mantenido un despliegue militar significativo en el marco de operaciones antinarcóticos que han resultado en la destrucción de aproximadamente 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y la muerte de más de cien tripulantes en ataques con misiles en el Caribe y el Pacífico oriental.

El régimen venezolano ha calificado las incautaciones como “robo y secuestro” de buques privados. Maduro denunció las acciones como “piratería de corsarios”.

En medio de las tensiones, Venezuela anunció el domingo la salida del buque Canopus Voyager, de Chevron, cargado con petróleo venezolano rumbo a Estados Unidos. Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

El anuncio de Trump se produce también días después de cambios en el liderazgo militar estadounidense en la región. El almirante Alvin Holsey, quien comandaba el Comando Sur responsable de las tropas en América Latina, se retiró anticipadamente la semana pasada en una ceremonia en Miami. Fuentes familiarizadas con el asunto indicaron que Holsey fue removido por Hegseth, quien habría expresado frustración con el ritmo de las operaciones militares en la región.

Trump ha nominado al teniente general Frank Donovan, actual vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales, para dirigir el Comando Sur, según anunció el Pentágono el viernes.

CON INFORMACION DE INFOBAE.