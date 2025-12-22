Gasly confesó con qué piloto de la Fórmula 1 tiene una pésima relación

Con la Fórmula 1 en receso y la pretemporada comenzando gradualmente, Alpine se adelantará a otras escuderías al iniciar sus pruebas unos días antes de lo previsto. Este año, el equipo de Enstone busca adaptarse al nuevo reglamento de 2025 y al cambio de motor de Renault a Mercedes, que se espera traiga beneficios en las competencias.

En medio de este periodo de preparación, Pierre Gasly ha revelado su difícil relación con su compañero de equipo, Esteban Ocon. En una entrevista con F1.com, Gasly sorprendió al afirmar: “Podríamos hacer un documental entero sobre esto”, refiriéndose a su tumultuosa amistad que alguna vez fue cercana. “Pasábamos los miércoles y los fines de semana juntos, él venía a mi casa y yo a la suya”, añadió.

El piloto admitió que hubo un “punto de inflexión” en una carrera que deterioró esta relación, provocando un distanciamiento “bastante dramático”. A pesar de esto, Gasly reconoció que su historia compartida ha sido fundamental en su desarrollo como deportistas, señalando: “Sabemos lo que tuvimos que pasar para llegar aquí. Esa rivalidad también fue algo bueno para empujarnos más allá de nuestro potencial”.

Ambos parecen confiar en que, con el tiempo, podrán abordar su situación con otra perspectiva.