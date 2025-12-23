La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente y debió suspender su casamiento

La boda de María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, programada para el 3 de enero en Rosario, ha sido suspendida tras un grave incidente de salud. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM (América TV), quien conversó con Celia Cuccittini, madre de la familia Messi.

María Sol sufrió una descompensación mientras conducía, lo que provocó un accidente. Fue asistida y los médicos confirmaron que tiene dos vértebras fracturadas, quemaduras y otras lesiones, lo que requerirá un extenso período de recuperación. Como resultado, el matrimonio con Julián "Tuli" Arellano, entrenador del Inter Miami, queda postergado indefinidamente.

A pesar de su grave estado, el entorno familiar ha asegurado que María Sol está fuera de peligro y recuperándose en Rosario, bajo el cuidado de sus seres queridos. Celia expresó su preocupación por la difusión de la noticia, dado que su hija prefiere mantener un perfil bajo. El accidente ocurrió en Miami, donde María Sol se encontraba antes de regresar a Argentina para las festividades.

La boda iba a ser una ceremonia íntima y familiar, a diferencia del casamiento mediático de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017. Aunque el evento ha sido pospuesto, la familia subraya que no está cancelado. La prioridad actual es la salud de María Sol, quien se centra en su rehabilitación, apoyada por su pareja y su familia.