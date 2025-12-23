Caputo enfría la emisión externa y apuesta a reducir la dependencia de Wall Street

Caputo relativizó una emisión de deuda externa para pagar el vencimiento de enero por USD 4.300 millones.

Milei respaldó públicamente la estrategia del ministro al repostear su mensaje.

El Gobierno ya reunió USD 2.500 millones entre mercado, BONAR 2029 y concesiones.

El financiamiento tipo REPO aparece como una pieza central para cubrir necesidades de corto plazo.

La colocación del BONAR 2029 marcó el regreso al mercado voluntario en dólares tras casi una década.

Economía analiza cambios normativos para reordenar vencimientos y reducir tensiones futuras.

El Gobierno volvió a enviar una señal al mercado financiero al relativizar la posibilidad de emitir deuda bajo legislación extranjera para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones que el Estado deberá pagar en enero a acreedores privados. Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien tomó la palabra a través de las redes sociales para marcar la postura oficial y, en paralelo, exponer una estrategia que apunta a redefinir el vínculo de la Argentina con los mercados internacionales de capitales.

“Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, respondió Caputo ante la consulta de un usuario. La frase no pasó inadvertida y, minutos más tarde, fue replicada por el presidente Javier Milei, en un gesto de respaldo político a la línea que viene siguiendo el Palacio de Hacienda. El mensaje buscó despejar expectativas de una colocación inmediata en Nueva York y reforzar la idea de que la emisión de deuda externa no es el camino preferido por la actual administración.

En una segunda intervención, el ministro amplió el enfoque y lo vinculó con una visión de más largo plazo. Señaló que resulta “muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado” y remarcó que el Gobierno intenta sentar las bases para que el actual proceso de crecimiento no sea meramente coyuntural. De ese modo, Caputo buscó correr la discusión del corto plazo y encuadrar la decisión dentro de una estrategia estructural.

La cautela actual contrasta, en parte, con declaraciones previas del propio ministro, que habían dejado abierta la puerta a una emisión bajo legislación extranjera. Ahora, sin descartarla por completo, Economía intenta presentarla como una opción de última instancia. Según datos oficiales, el Gobierno ya cuenta con cerca de USD 1.800 millones obtenidos a partir de compras en el mercado y de la reciente colocación del BONAR 2029. A ese monto se suman unos USD 700 millones que ingresarán por la concesión de las represas del Comahue.

Para completar el esquema de financiamiento, el Tesoro evalúa continuar con compras de divisas en el mercado de cambios o avanzar con un acuerdo de financiamiento tipo REPO que se encuentra en negociación con bancos. Este instrumento permitiría obtener dólares a corto plazo utilizando activos como garantía, sin afectar de manera directa las reservas del Banco Central. En el intercambio virtual con un asesor financiero, Caputo fue explícito: “El Repo ya nos asegura que podemos”, en referencia a la capacidad de afrontar los compromisos inmediatos.

La estrategia se inscribe en una ingeniería financiera más amplia orientada a atravesar el calendario de vencimientos de 2026 sin sobresaltos. El pago de enero es apenas el primero de una serie de compromisos relevantes, a los que se suman vencimientos significativos en julio del próximo año. Esa concentración obliga al Gobierno a combinar distintas fuentes de financiamiento y a dosificar el uso de cada herramienta.

La colocación del BONAR 2029 fue uno de los hitos de ese plan. Con una tasa superior al 9% anual y vencimiento en noviembre de 2029, el título marcó el regreso de la Argentina al mercado voluntario de deuda en dólares tras casi una década. En el equipo económico destacan la recepción favorable de la operación y subrayan que permitió ampliar el abanico de opciones sin volver a un esquema de endeudamiento sistemático en los mercados internacionales.

En paralelo, el Ejecutivo analiza cambios normativos para facilitar la administración de la deuda pública. Entre las alternativas en estudio figuran modificaciones a la Ley de Administración Financiera que habiliten canjes o reordenamientos de vencimientos, con el objetivo de reducir picos de pago y extender plazos sin recurrir a procesos de reestructuración.

El mensaje oficial apunta a transmitir previsibilidad y compromiso con el cumplimiento de las obligaciones, pero también prudencia en el uso de las herramientas disponibles. La emisión de deuda bajo legislación extranjera no está descartada, aunque aparece relegada frente a un esquema que prioriza el financiamiento local, los acuerdos con bancos y la acumulación gradual de divisas.