El dólar atado a la inflación: el nuevo régimen cambiario que empieza a moldear las expectativas del mercado

El nuevo régimen cambiario ata el ajuste de las bandas del dólar oficial a la inflación.

La inflación se convierte en la variable central para definir el techo cambiario en 2026.

Las consultoras proyectan tres escenarios, con un dólar entre $1.843 y casi $2.000 a fin de año.

El esquema reemplaza el ajuste automático del 1% mensual por una regla más flexible.

El Banco Central suma un programa de acumulación de reservas incluso dentro de la banda.

El mercado reacciona con expectativas positivas, pero sigue atento a la desinflación y la actividad económica.

El mercado financiero comenzó a anticipar los efectos del nuevo régimen cambiario que entrará en vigencia en 2026 y que modifica una de las anclas centrales de la política económica: la forma en que se ajusta el techo del dólar oficial. Con el corrimiento de las bandas de flotación y su indexación al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación pasa a ocupar un lugar determinante en la dinámica cambiaria. Ya no se trata de un ajuste automático y previsible, sino de un esquema que depende, en forma directa, del ritmo al que logre desacelerarse la nominalidad de la economía.

Un informe reciente de la consultora GMA Capital puso números concretos a este nuevo escenario y delineó tres posibles trayectorias para el tipo de cambio oficial hacia fines de 2026, en función de distintos supuestos inflacionarios. El trabajo, elaborado a partir de datos del Banco Central y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), muestra que el dólar comienza a internalizar el sendero de precios como principal variable de referencia.

En el escenario base, considerado el más probable por el mercado, la inflación convergería hacia una zona cercana al 24% anual. Bajo ese supuesto, la banda superior del dólar oficial arrancaría enero de 2026 en torno a los $1.565, superaría los $1.700 a mitad de año y cerraría diciembre cerca de los $1.915. En un escenario más adverso, con una inflación que se mantenga alrededor del 30%, el ajuste de la banda sería mayor y el dólar podría rozar los $2.000 al final del período. En cambio, si la desinflación avanza con mayor rapidez y los precios se ubican cerca del 19%, el techo cambiario terminaría el año en torno a los $1.843.

La comparación con el esquema previo de ajuste del 1% mensual ayuda a dimensionar el cambio. De haberse mantenido esa regla, la banda superior habría llegado a aproximadamente $1.720 hacia fines de 2026. Con el nuevo régimen, incluso en el escenario base, el techo se ubicaría casi $200 por encima, reflejando un mayor grado de flexibilidad cambiaria y una menor utilización del tipo de cambio como ancla nominal.

El sistema de bandas, acordado oportunamente con el Fondo Monetario Internacional, obliga al Banco Central a intervenir si el dólar perfora el piso o supera el techo establecido. Actualmente, ese corredor se mueve entre $921,20 y $1.518,52, pero esos valores quedarán rápidamente desactualizados a partir de enero, cuando empiece a regir el ajuste por inflación. A ese cambio se suma una novedad relevante: el programa preanunciado de acumulación de reservas, que habilita al Central a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios incluso dentro de la banda, algo que hasta ahora no ocurría.

En el escenario base, el Banco Central prevé adquirir hasta u$s10.000 millones a lo largo de 2026, con la posibilidad de ampliar ese monto hasta u$s17.000 millones si la demanda de dinero se recupera con mayor fuerza, sin necesidad de una esterilización agresiva. El objetivo es claro: fortalecer las reservas sin generar tensiones adicionales sobre el frente monetario.

El impacto en los mercados fue inmediato. Tras el anuncio, los bonos en dólares comprimieron rendimientos, el riesgo país mostró una baja y el mercado accionario local reaccionó con una semana positiva, impulsada por compras de oportunidad. El dólar, tanto en su versión oficial como en los financieros, mostró subas moderadas, en torno al 1,5%, en un proceso de reacomodamiento al nuevo esquema. En paralelo, el Tesoro aceleró la compra de divisas para afrontar vencimientos de deuda de corto plazo, una señal que fue leída como parte de la estrategia de previsibilidad financiera.

De cara a los próximos meses, el foco del mercado se concentra en dos variables clave. Por un lado, la capacidad del Gobierno para sostener el proceso de desinflación, que en el último tramo mostró cierta resistencia. Por otro, la evolución de la actividad económica, indispensable para la remonetización y para que el nuevo régimen cambiario funcione sin sobresaltos. Con disciplina fiscal, inflación en descenso y recuperación de la demanda de pesos, el dólar parece encaminado a moverse dentro del corredor previsto. Sin esas condiciones, el margen de maniobra se estrecha y las expectativas vuelven a tensionarse.