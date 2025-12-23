La mesa política del Gobierno se reunió para blindar el Presupuesto 2026 en el Senado

La mesa política del Gobierno se reunió para asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado.

El oficialismo apuesta a sancionar el proyecto sin cambios para evitar una nueva sesión en Diputados.

Javier Milei reafirma el déficit cero como eje central de la política económica.

La caída del capítulo XI generó tensiones internas que la conducción buscó ordenar.

Patricia Bullrich es clave en la articulación de acuerdos en la Cámara Alta.

El Gobierno confía en reunir los votos necesarios y cerrar el año con la ley aprobada.

A tres días de Navidad y a cuatro de la sesión clave en la Cámara de Senadores, el Gobierno nacional aceleró las negociaciones políticas con un objetivo definido: garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 sin cambios. En ese marco, la reunión de la mesa política en Casa Rosada se convirtió en el eje de la estrategia oficialista para cerrar el año con la principal ley económica sancionada y consolidar el déficit cero como bandera de gestión.

El encuentro, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió a las principales figuras del armado libertario. Participaron la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador político del interior, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt. El mensaje que bajó de la reunión fue de orden y disciplina: avanzar para que el Senado apruebe el proyecto tal como llegó desde Diputados y evitar una nueva vuelta por la Cámara baja.

El clima de optimismo se apoya en la convicción, repetida en los pasillos oficiales, de que el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría. “Va a salir con 41 votos”, aseguran cerca del despacho presidencial, al tiempo que admiten que no existían consensos suficientes para introducir modificaciones al texto. La prioridad es cerrar el año con una señal política clara hacia los mercados y los gobernadores.

El propio presidente Javier Milei reforzó ese lineamiento al destacar públicamente la importancia de haber logrado la media sanción en Diputados y subrayar que el Presupuesto 2026 está “construido sobre la base de déficit cero”. Tras varios días de desorden interno y mensajes cruzados, el mandatario buscó retomar la iniciativa y dejar en claro que la hoja de ruta económica es innegociable.

La sesión en la Cámara baja, sin embargo, dejó heridas abiertas. La oposición logró eliminar el capítulo XI, incorporado a último momento a pedido del Presidente y del ministro de Economía. Ese revés generó ruido interno y abrió un abanico de alternativas que incluyeron la posibilidad de vetos y nuevas negociaciones. Pese a ello, el oficialismo eligió minimizar el impacto y aferrarse a una consigna que se repitió puertas adentro: se aprobaron “14 de las 15 peleas” planteadas. Milei tomó ese argumento y prometió reordenar partidas para sostener el equilibrio fiscal.

La mesa política funcionó, así, como un ámbito de contención y reordenamiento. En ese esquema, Patricia Bullrich aparece como la dirigente con mayor experiencia para articular acuerdos en el Senado y sostener el delicado equilibrio con aliados y sectores dialoguistas. En paralelo, el Ejecutivo activó negociaciones subalternas para despejar resistencias.

En ese contexto, el senador santacruceño José María Carambia mantuvo un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo para plantear objeciones vinculadas a la Reforma Laboral. Casi en simultáneo, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, pasó por Balcarce 50 luego de que el oficialismo cuestionara la abstención de un diputado de su espacio durante la votación del capítulo polémico. Desde el Gobierno relativizaron esos contactos y los describieron como intercambios informales.

Las conversaciones también se extendieron al plano electoral. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, mantiene diálogo con “Lule” Menem para replicar una alianza con La Libertad Avanza en las elecciones municipales de febrero, un entendimiento que podría reforzar la cooperación política entre el oficialismo y sectores aliados en el Congreso.

Con una reunión de Gabinete distendida prevista en la quinta de Olivos, Milei busca cerrar el año con una señal de cohesión interna y fortaleza política. La aprobación del Presupuesto 2026 aparece como el primer hito de ese cierre, y la reunión de la mesa política como la pieza central para alcanzar ese objetivo.