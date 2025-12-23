Entre Washington y Caracas: la apuesta internacional del Gobierno y el costo político de alinearse sin matices

El acuerdo comercial con Estados Unidos se presenta como eje central de la política exterior del Gobierno.

La estrategia oficial apuesta a un alineamiento explícito con Washington en comercio, defensa y seguridad.

El entendimiento tiene un fuerte contenido simbólico más allá de su impacto económico inmediato.

La condena al régimen de Nicolás Maduro profundiza tensiones dentro del Mercosur.

El Gobierno prioriza definiciones ideológicas claras por sobre el equilibrio diplomático tradicional.

La figura de Javier Milei se proyecta como activo central de la estrategia internacional, con riesgos y oportunidades.

El avance del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, confirmado por el canciller Pablo Quirno, vuelve a poner en primer plano la estrategia internacional del Gobierno de Javier Milei. No se trata solo de un convenio de inversión y comercio, sino de una definición política más amplia: un alineamiento explícito con Washington que busca reposicionar al país en el tablero global, aun a riesgo de tensar vínculos regionales y asumir costos diplomáticos que todavía están lejos de medirse en su totalidad.

Las palabras del canciller apuntan a despejar dudas sobre un supuesto enfriamiento de las negociaciones. Según Quirno, el acuerdo está “prácticamente cerrado” y solo resta completar procesos administrativos y coordinar agendas. Más allá del tono optimista, el dato relevante es otro: la centralidad que el Gobierno le asigna a este entendimiento como pieza clave de su política exterior y de su programa económico. En la narrativa oficial, el vínculo con Estados Unidos aparece como una plataforma para atraer inversiones, integrar cadenas de valor hemisféricas y consolidar una relación estratégica que excede largamente el plano comercial.

Esa mirada rompe con la tradición pendular de la diplomacia argentina, históricamente oscilante entre el pragmatismo regional y la búsqueda de autonomía frente a las grandes potencias. Milei optó por un camino distinto: definiciones claras, discursos sin ambigüedades y una afinidad ideológica que se traduce en gestos concretos. Para sus defensores, esa coherencia es una fortaleza que devuelve previsibilidad y credibilidad internacional. Para sus críticos, implica resignar márgenes de maniobra y sobreactuar una alineación que no siempre garantiza beneficios inmediatos.

El acuerdo con Estados Unidos, en ese sentido, funciona como símbolo. No solo por su eventual impacto económico, que aún deberá ser evaluado en detalle, sino porque cristaliza una forma de entender la inserción internacional: Argentina como socio confiable del bloque occidental, dispuesto a compartir agenda en comercio, seguridad y defensa. El Gobierno apuesta a que esa señal ordene expectativas, tanto hacia afuera como hacia adentro, y acelere la llegada de capitales en un contexto de fragilidad macroeconómica.

Sin embargo, esta estrategia no está exenta de tensiones, especialmente en el ámbito regional. Las duras declaraciones de Quirno contra el régimen de Nicolás Maduro y su insistencia en calificarlo como una “narco dictadura” marcan un quiebre con posiciones más cautelosas que supieron convivir dentro del Mercosur. El canciller sostiene que existe una mayoría de países del bloque que comparte esta condena, pero evita hablar en nombre del organismo, una aclaración que revela la delicadeza del equilibrio diplomático.

La postura frente a Venezuela no sorprende, pero sí profundiza una línea de confrontación que redefine el perfil internacional argentino. El pedido explícito de que Maduro abandone el poder y la mención a las causas judiciales que enfrenta en Estados Unidos refuerzan la sintonía con Washington y con sectores que impulsan un endurecimiento regional. El riesgo es claro: convertir una posición de principios en un factor de aislamiento dentro de un Mercosur ya debilitado y atravesado por agendas divergentes.

En este esquema, la figura de Javier Milei aparece como eje ordenador. Para Quirno, el Presidente se transformó en un “líder global” por sus convicciones, su coraje y sus resultados. Es una definición que condensa la visión del Gobierno sobre sí mismo: un actor disruptivo que busca romper consensos establecidos y proyectar una identidad propia en el escenario internacional. La pregunta es si esa proyección personal alcanza para sostener una política exterior de largo plazo o si dependerá, inevitablemente, de resultados tangibles que todavía están por verse.

La apuesta es ambiciosa y coherente con el discurso libertario, pero no está exenta de riesgos. Alinear sin matices puede facilitar acuerdos estratégicos, pero también reducir la capacidad de mediación y negociación en un mundo cada vez más fragmentado. Entre Washington y Caracas, el Gobierno eligió un lugar claro. El desafío será convertir esa definición en beneficios concretos para el país sin pagar un costo diplomático mayor al que la Argentina puede permitirse.